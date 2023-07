Uheldig AaB'er nærmer sig comeback, mens profil står foran pause

AALBORG:Efter et halvt års pause er Jeppe Pedersen måske tilbage i AaB's trup, når det lørdag gælder sæsonens første hjemmekamp mod AC Horsens.

Vendelboen gik glip af hele forårssæsonen på grund af en ødelagt menisk. I de seneste uger er midtbanespilleren tilmed blevet holdt fra banen på grund af skinnebensbetændelse, men tirsdag kunne han atter træne med holdkammeraterne.

- Hvis jeg er heldig, kan jeg måske være med i truppen i weekenden, men ellers regner jeg jo med at kunne træne fuldt med herfra og så være i spil meget snart, siger Jeppe Pedersen, der startede op sammen med holdkammeraterne efter sommerferien.

Det nylige tilbagefald betød dog, at han ikke fik spilletid i sommerens tre testkampe.

- Det var lidt overbelastning, og det var selvfølgelig en rigtig træls skade at få. Det var her, jeg havde en mulighed for at vise mig frem, men det må jeg så gøre ude på træningsbanen i stedet. Nu ser jeg fremad, og det er dejligt at være tæt på 100 procent igen, siger Jeppe Pedersen, der i vinter var på vej til at bide sig fast på AaB's hold.

Så gik knæet imidlertid i stykker under et træningspas, og derfor må han begynde forfra i jagten på spilletid på de centrale midtbanepositioner, hvor der er konkurrence fra spillere som Melker Widell, Oliver Ross, Lucas Andersen, Pedro Ferreira og Younes Bakiz.

- Jeg følte, at jeg var inde i en god periode i vinter og virkelig fik vist mig frem, så det var et stort slag at blive skadet. Det er mange dygtige spillere, jeg skal kæmpe med, men hvis jeg arbejder hårdt nok og leverer varen, er jeg sikker på, at det nok skal blive en god sæson, siger Jeppe Pedersen.

I de kommende uger kan Younes Bakiz dog formentlig streges fra listen over konkurrenter. Den tidligere Viborg-spiller udgik af sæsonpremieren mod B93 med en lårskade.

- Younes er blevet scannet, men meget mere ved jeg ikke. Han er ude i øjeblikket, men vi må se, hvor lang en pause det bliver, konstaterer cheftræner Oscar Hiljemark.

Forsvarsspilleren Daniel Granli var ikke med i lørdagens kamp, og tirsdag måtte han nøjes med at trække i løbeskoene.

- Det så fint ud, da han var ude og løbe i dag, så forhåbentlig er han snart klar igen, siger Oscar Hiljemark.