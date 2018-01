Uheldig Chelsea-tysker sender Arsenal i finale

FODBOLD: Andreas Christensen spillede hele kampen for Chelsea, som tabte semifinalen i Liga Cuppen til Arsenal, der udnyttede et par uheldige aktioner fra mestrenes tyske forsvarsspiller Antonio Rüdiger.

Efter 0-0 i det første opgør på Stamford Bridge vandt Arsenal 2-1 på hjemmebane og er klar til finalen på Wembley mod Manchester City.

Allerede efter syv minutters spil blev muligheden for straffesparkskonkurrence aflyst, da Eden Hazard sendte gæsterne på finalekurs.

Semifinalerne i Liga Cuppen har den lidt specielle regel, at reglen om udebanemål først er gældende efter to gange 15 minutters ekstra spilletid.

Dermed skulle Arsenal blot bruge et enkelt mål for at komme i ekstratid, men i den skulle man altså vinde kampen for ikke at ryge ud.

Udligningen lurede lige om hjørnet i første omgang.

Fem minutter efter Chelseas føringsmål endte Antonio Rüdiger på uheldigvis med at lave selvmål for Chelsea efter klumpspil i feltet.

Den stilling holdt til pausen, men uheldet fortsatte med at forfølge den tyske forsvarsspiller i anden halvleg.

Efter en times spil dækkede han af for en flad aflevering skråt bagud, men bolden ramte ham så uheldigt på hælen, at den havnede for fødderne af Granit Xhaka tæt under mål, hvor han kunne sende Arsenal på 2-1.

Arsenal fik flere gode kontrachancer i den resterende del af kampen, men der blev ikke scoret yderligere.

Finalen mellem Arsenal og Manchester City spilles 25. februar.

