Uheldig Hobro-helt skal tænke på livet efter fodbold

HOBRO:Når Hobro IK tager hul på forberedelserne frem mod forårets kampe, er Mads Hvilsom med på træningsbanen. Den dedikerede klubmand ved dog ikke, om det er en stakket frist, eller om han bliver i stand til at hjælpe sin hjerteklub mere på banen.

For halvanden måned siden blev Mads Hvilsom igen, igen knæ-opereret. Smerter og manglende mobilitet i det knæ, der havde holdt ham ude af spillet i et års tid, drillede i en sådan grad, at han havde brug for et indgreb.

- Det var kommet til et punkt, hvor jeg ikke kunne hoppe på trampolin sammen med mine børn. Jeg stod og tænkte; shit mand. Jeg burde jo løbe rundt og spille fodbold lige nu. Jeg er jo ikke ny-opereret, siger Mads Hvilsom.

- Jeg skal ikke have problemer med at løbe rundt og spille bold med mine børn i en alder af 30 år. Det er jo forkert. Det var lidt af et chok for mig, da jeg indså, at det her var helt skidt, siger Mads Hvilsom.

Han søgte hjælp hos AaB's lægestab, hvor han blev henvist til en ekspert, der kunne se, at noget var galt.

Et indgreb senere har optimismen - men også realismen - indfundet sig hos Hvilsom.

- Det begynder at lysne. Jeg kan løbe igen, så jeg håber, at jeg kan være med, når vi går i gang efter vinterpausen, men jeg kan da godt have min tvivl med det her forløb i baghovedet, siger Mads Hvilsom.

Optimismen blandes med tvivl, fordi meldingen fra lægefaglig side har været, at det kan være en brusk-skade, der skaber de gener og smerter, som Mads Hvilsom har kæmpet med siden sit comeback i foråret.

- Jeg havde en knogle, der var vokset forkert sammen. Den er nu blevet filet til, så det kan muligvis være årsagen til mine problemer, men det kan også skyldes en brusk-skade, som jeg vil blive ved med at have. Hvis mine problemer skyldes den, så er jeg nødt til at stoppe, siger Mads Hvilsom.

Et sidste skud i bøssen

Den offensive Hobro-spiller, der ofrede meget for at komme tilbage og hjælpe Hobro i en svær situation, er mere afklaret med, at det kan være fodboldkarrieren, der skal indstilles, hvis det ikke bliver bedre, når han atter træder ud på træningsbanen sammen med holdkammeraterne.

- Fodbold kommer i anden række nu. Det skræmte mig, at jeg ikke kunne løbe rundt med mine børn hjemme i haven. Den oplevelse har været med til at indse, at fodbold ikke er det vigtigste i verden. Der er andre ting i livet, der er vigtigere. For eksempel, at jeg kan være noget for min familie, siger mads Hvilsom.

Alderen siger 30, men den nuværende situation kan sagtens ende med at slutte den aktive karriere om ganske kort tid, og det betyder, at Mads Hvilsom også er begyndt at gøre sig tanker om, hvad resten af arbejdslivet skal byde på.

- Jeg er da begyndt at tænke over, hvad jeg skal efter den aktive karriere. Jeg glæder mig over, at jeg trods alt er mere mobil nu, end jeg var inden operationen, men jeg ved også godt, at det kan være slut til januar eller til sommer. I første omgang håber jeg, at jeg kan hjælpe holdet i forårets kampe, men hvis ikke det er muligt, tager jeg en snak med klubben om, hvordan vi skal slutte det her. Jeg er begyndt at spekulere på livet efter fodbold, siger Mads Hvilsom