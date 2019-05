Uheldig høg indstiller sin karriere - har valgt en civil karriere

ISHOCKEY: Efter næsten 350 kampe for White Hawks har Kasper Kristensen valgt at indstille ishockeykarrieren i en alder af 25 år. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Kasper Kristensen har altid ydet en solid indsats i Frederikshavn White Hawks, og det er altid dejligt at se en spiller af egen avl slå igennem på eliteholdet. Desværre blev Kasper i sidste sæson ramt af et grimt uheld, hvor han ved et hændeligt uheld fik sin akillessene skåret over i en kamp mod Herlev. Det blev desværre det sidste vi så til Kasper, der har valgt en civil karriere, hedder det i pressemeddelelsen.

- Jeg færdiggør mit studie til sommer, og har i den forbindelse fået et meget spændende jobtilbud fra PwC som jeg har valgt at takke ja til. Jobbet giver mig mulighed for at skabe min egen karriere, hvilket har været vigtigt i forhold til min beslutning, siger Kasper Kristensen.

- Jeg er dybt taknemmelig for den tid jeg har været i klubben og de erfaringer og oplevelser, jeg kan tage med videre. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til White Hawks organisationen, alle de frivillige som yder en fantastisk indsats sæson efter sæson, og ikke mindst alle de fantastiske fans, som støtter os i medgang og modgang år efter år