Uheldig lodtrækning: Christinna Pedersen færdig ved All England

BADMINTON: Christinna Pedersen fik blot én kamp ved den traditionsrige All England-turnering, som hun i 2018 vandt i damedouble sammen med partneren Kamilla Rytter Juhl.

Her i 2019 er Kamilla Rytter Juhl og parrets tre måneder gamle datter blot tilskuere i Birmingham, hvor Christinna Pedersen i stedet stillede til start i mixeddouble med Mathias Christiansen. Men lodtrækningen faldt her så uheldigt ud, at de skulle op mod japanerne Yuta Watanabe/Arisa Higashino, der er forsvarende mestre og nummer tre på verdensranglisten, hvor danskerne indtager 11. pladsen.

Pedersen og Christiansen fulgte dog godt med, og tabte blot første sæt 20-22. I andet sæt fik de marginalerne over på deres side og vandt 23-21.

I det afgørende sæt kom danskerne hurtigt bagud med 5-10, og det efterslæb formåede de aldrig at komme sig over. Sættet endte 14-21 i japanernes favør.

I herresingle er der til gengæld fortsat nordjysk deltagelse. Jan Ø. Jørgensen trådte sendt onsdag aften ind i turneringen mod japaneren Kazumasa Sakai. Aalborgenseren er nummer 30 på verdensranglisten, hvor Sakai er nummer 40, så det lignede på forhånd en tæt kamp. Jan Ø. Jørgensen efterlod dog ingen tvivl og vandt så klart som 21-10 og 21-17.