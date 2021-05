Uheldig Vendsyssel-spiller melder sig klar til bundgyser

FODBOLD:Vendsyssel FF er forstærket til torsdagens vigtige bundkamp i 1. division ude mod Skive.

Anfører Søren Henriksen er i truppen for første gang, efter at han i januar vendte hjem fra Dubai med coronavirus, men også midtbanespilleren Morten Knudsen er kampklar igen, efter at han måtte stå over søndagens kamp mod Hobro på grund af den hovedskade, han pådrog sig en uge tidligere i udekampen mod Kolding.

- Jeg har ikke nogen gener, så status er fin. Med den historik, vi har i klubben med Jakob Hjorths hovedskade, tager vi ingen chancer med den slags, og derfor skulle vi være helt sikre, inden jeg blev sluppet løs igen.

- Jeg har trænet med en god uges tid, og det har jeg reageret godt på, så jeg er helt sikkert med i Skive, og så må jeg bidrage med det, jeg kan, siger Morten Knudsen.

Han har i størstedelen af sæsonen siddet uden for med en knæskade, og da han så fik sæsonens første startplads i udekampen mod Kolding, var der kun spillet få sekunder, da han blev sendt til tælling efter en hovedstødsduel.

- Selvfølgelig har det været et sindssygt frustrerende forløb med knæet, som jeg har haft problemer med siden august. Det var en længere proces, end vi havde regnet med, fordi det viste sig at være mere kompliceret, men til gengæld har jeg været heldig ikke at få andre følgeskader.

- Det er selvfølgelig ikke heldigt så at få en hovedskade efter 10 sekunder, men det er ikke noget, der kommer til at vælte mig. Både knæet og hovedet har det godt nu, så jeg er klar til at hjælpe til så meget, jeg kan, så vi forhåbentligt kan blive i 1. division, siger Morten Knudsen.

I kampen for overlevelse kan torsdagens kamp i Skive vise sig at blive vital. Skive ligger sidst i 1. division med 21 point, mens Vendsyssel har et point mere på den anden nedrykningsplads. Der er tre point op til Kolding på den rigtige side af nedrykningsstregen. Sydjyderne vandt onsdag ude over Hvidovre.

- Skive er altid et svært sted at spille, og vi forventer, at de kommer med 100 i timen, for det er jo ved at være sidste chance for dem. De vil krige og kæmpe til sidste minut, men jeg tror på, at vi har lagt en plan, som kan gøre, at kampen kan komme over på vores præmisser, siger Morten Knudsen.

For Vendsyssel FF er den gode historie, at man går ind til kampen uden nederlag i de fire seneste kampe. Tre af dem er dog endt uafgjort.

- Nu har jeg jo kunnet observere det udefra på det sidste, og jeg synes, at vi lige nu er et mere stabilt sted, end vi har været længe. Vi lukker relativt godt af, ligesom vi er begyndt at score i næsten hver kamp, og det har selvfølgelig også løftet os, at vi har spillet en del kampe uden at tabe. Vi skal dog blive bedre til at lukke kampene, når vi kommer foran, for det er sindssygt afgørende i de her kampe, siger Morten Knudsen.

Torsdagens kamp i Skive fløjtes i gang klokken 19. Vendsyssel FF er uden Tiémoko Konaté og Muhammed Cham Saracevic, der begge har karantæne, mens Mikkel Agger og Christoffer Boateng stadig er skadede.