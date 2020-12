Ukendte slovenere i kampform venter Fortuna i Champions League

FODBOLD:Onsdag er Fortuna Hjørring igen i aktion efter fem ugers pause fra grønsværen. De danske mestre var nemlig senest i kamp 31. oktober, da de slog rivalerne fra Brøndby med 3-1.

Siden blev Hjørring Kommune blandt seks andre lukket ned, og Kvindeligaen gik på tidlig vinterpause. Men Champions League spilles fortsat, og her venter slovenske ZNK Pomurje.

- Det har været besværligt. Vi havde to uger, hvor vi kunne træne sammen. Det gav en mavepuster i forhold til, at vi var fint kørende. Men spillerne har været gode til at træne, hvor de nu er. De stod skarpt efter den periode. Så vi har brugt tid på detaljer over de seneste uger, hvor vi har været samlet, fortæller cheftræner Niclas Hougaard.

Foruden nedlukningen af den danske kvindeliga har en landsholdspause også udfordret forberedelsen til det internationale opgør.

- Vi har stort set ikke haft hele truppen samlet. Der var en uge nu her, og så var der lidt tid inden landsholdspausen, tilføjer træneren.

Mens de nordjyske kvinder har holdt formen ved lige på træningsbanen og i egne gemakker, har slovenske Pomurje både spillet ligakampe og Champions League. De er altså i kampform.

- Jeg er sikker på, at vi står fint kampformsmæssigt. Vi spiller mod fysisk bedre hold til hverdag, og det skal man kunne se over 90 minutter. Vi skal holde bedre tempo og intensitet, siger Fortuna-træneren.

Derudover mangler Niclas Hougaard indgående viden om Pomurje for at vurdere opgørets favoritværdighed.

- Det er begrænset, hvad vi kunne indhente af viden om dem og kampe at se. Det er svært at vurdere, men jeg vil mene, at vi skal være bedre over to kampe. De er et ungt hold som os selv, og de har dygtige, offensive spillere, der kan meget på egen hånd. Jeg tror, at de vil vente på at lave en masse omstillinger på os og satse på dødbolde, slutter træneren.

Kampen spilles onsdag i Gornja Radgona, der ligger på grænsen mellem Slovenien og Østrig. Den fløjtes i gang klokken 13. Returkampen spilles 16. december på Nord Energi Arena i Hjørring.