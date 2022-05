Ulveunger var for stor en mundfuld for AaB

AALBORG:Der var ikke meget at glæde sig over, set med nordjyske briller, da FC Midtjyllands ulveunger gæstede Hornevej til tre gange duel om point i de landsdækkende ungdomsrækker.

Det pointmæssige udbytte af kampene er nemt at gøre op: Tre kampe, nul point og en samlet målscore på 0-10.

U19-holdet havde for sin del samlet det, der på papiret lignede et stærkt hold, men selv med et holdkort med Theo Sander, Anders Noshe, Anosike Ementa og Casper Gedsted. Alle forhåbninger om et godt resultat led dog et knæk allerede inden pausen. Ikke nok med, AaB var bagud med 0-3, så havde Casper Gedsted også trukket direkte rødt, da han som sidste markspiller trak en nødbremse. Dermed venter der den unge superligaspiller en karantæne, der går på tværs af alle rækker.

I den sidste ende endte AaB med at tabe 0-5 i en kamp, som i høj grad blev influeret af det røde kort til Gedsted.

Lidt - men ikke meget bedre gik det AaB's U17-hold, der var det af de tre AaB-hold, der på dagen var tættest på noget, der mindede om point.

FCM bragte sig på 1-0 efter 58 minutter, og den kommende Bayern München-spiller Jonathan Asp lukkede med sin scoring til 2-0 10 minutter før tid. Det havde ellers været en nogenlunde lige første halvleg, hvor det dog havde været Midtjylland som det mest nærgående hold.

Meget bedre gik det ikke AaB's U15-hold, der kom skidt i gang med sin kamp. Efter 13 minutter var kampen afgjort. Her havde FC Midtjylland bragt sig på 3-0, hvilket også blev kampens resultat.

- Det var op ad bakke efter den indledning. Vi fik spillet os bedre ind i kampen, men det er klart, at den start på kampen kostede i resten af opgøret, siger AaB's U15-træner Dennis Deleuran.

Næste opgave for alle tre AaB-hold er en kamp mod Randers. For U19-holdets vedkommende er der tale om en hjemmekamp tirsdag den 10. maj, mens U17 og U15 på fredag drager til Randers.