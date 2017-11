Umulig opgave er blevet sværere

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, priser sig i disse dage lykkelig over, at klubben har en bred ligatrup.

Efter onsdagens kamp mod TTH Holstebro blev Patrick Wiesmach skadet, og mens han fortsat venter på resultatet fra MR-scanning, varsler Jan Larsen lange udsigter for Sebastian Barthold og Anor Atlason. Tobias Ellebæk kan formentlig se frem til comeback om en uges tid eller to.

- Vi har heldigvis en bred trup, men det er klart at have fire dygtige spillere udenfor, det er brand-ærgerligt, men det kan vi jo ikke gøre noget ved, siger Jan Larsen.

Allerede inden bølgen af skader, virkede lørdagens kamp på polske Vive Kielces hjemmebane som en umulig opgave for de danske mestre, som endnu kun har to point i Champions League regnskabet, og oddsene bliver ikke bedre af, at fire af holdets spillere må undværes.

- Det siger sig selv at Kielce på udebane er en stor mundfuld, men vi har stadig et slagkraftigt hold. Vi har 12 dygtige spillere, og vi kommer til at bruge dem alle sammen i morgen, siger Jan Larsen, som lover, at holdet som altid går på banen for at vinde - selvom det ser umuligt ud.

- Der er ikke noget der er umuligt. Alle er selvfølgelig ærgerlige over, at vi har tabt to ligakampe, og over at vi har de skader, men det kan ske for alle hold, siger han.

Det er ifølge Jan Larsen en hård periode for holdet med mange vigtige kampe.

- Det kræver virkelig, at vores spillere spiller håndbold, sover og spiser. De har ikke tid til andet, siger han.

Klokken 16.00 går Aalborg Håndbold på Vive Kielces frygtede hjemmebane. Jan Larsen forventer, at hjemmeholdet har 4-5000 fanatiske fans i ryggen, når de overmatchede danske mestre skal forsøge at tage revanche fra sidste weekends nederlag mod det polske tophold.

- Nu ligger presset så på dem, at de kan vinde over os med en arm på ryggen, og det er jo ikke sikkert, de kan, siger Jan Larsen håbefuldt.