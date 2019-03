Under nedrykningsstregen - men tiltro til Thomsen i Thisted

FODBOLD: Efter syv kampe i træk uden sejr i Nordicbet Ligaen er Thisted FC røget under nedrykningsstregen i landets næstbedste række.

Den dårlige periode betyder dog ikke, at cheftræner Bo Thomsen skal frygte for sit job, slår direktør Karl Kristian Guldhammer fast.

- Der er fuld opbakning til Bo og resten af trænerteamet. Vi skal også huske, hvad vi kommer fra. I sommer fik vi 18 nye spillere ind, og mange var unge spillere, der ikke havde spillet på det her niveau før. Det er spillere med et stort potentiale, men de er ikke færdigudviklede, så det er en stor opgave, men en som vi tror på, at Bo og resten af trænerteamet kan løse, siger Karl Kristian Guldhammer.

Han lader sig ikke gå på af, at thyboerne nu ligner et hold i overhængende nedrykningsfare.

- Den situation har vi jo kendt til hele tiden. Vi har det mindste budget i rækken, så vi bliver hele tiden nødt til kun at tænke en sæson frem. Mange af de andre klubber har nogle helt andre ressourcer, end vi har, siger Karl Kristian Guldhammer.

Derfor vil en nedrykning heller ikke være økonomisk fatal for thyboerne, der ikke har skruet spillerbudgettet op til noget, en tur ned i 2. division ikke kan bære.

- Vi er vel en af de få klubber i 1. division, der har en økonomi, der hænger sammen, og det er, fordi vi hele tiden har tilpasset os. Vi har ikke satset, for vi har ikke haft noget at satse, siger Karl Kristian Guldhammer.

Thisted FC skal søndag forsøge at komme over nedrykningsstregen, når Næstved kommer på besøg. Der er kampstart 13.45.