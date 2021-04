Undertippede Elitesport Vendsyssel var godt med, men faldt sammen mod slut

HÅNDBOLD:Elitesport Vendsyssel var på forhånd stærkt undertippede til lørdagens hjemmekamp i herrernes 1. division mod Ajax fra København, men nordjyderne viste en god figur i kampens første halvleg.

Blandt andet var holdet foran med 4-3 og 7-6, men mod slutningen af de første 30 minutter tog københavnerne fast.

En udvisning til Stefan Stollig ved stillingen 8-8 efter 26 minutters spil var lig med et rent slaraffenland af chancer til gæsterne.

Det lykkedes således ikke Elitesport Vendsyssel at score efter udvisningen, hvorfor Ajax København kunne spille sig frem til en pauseføring på 12-8 i deres favør.

Efter pausen snævrede føringen til Ajax dog ind, og ved stillingen 13-14 kunne Magnus Rasmussen have udlignet på et straffekast. Men han brændte.

To Ajax-udvisninger, der overlappede hinanden fik ingen større betydning for kampens forløb, for Vendsyssel formåede ikke at udnytte overtallet.

Derimod kunne Ajax igen lægge fra og efter 48 minutters spil stod der 20-15 til københavnerne.

Bagud med seks mål besluttede Vendsyssels træner, Morten Holmen, at foretage en time-out. Han havde inden da modtaget en advarsel.

En pause på fem minutter uden scoringer forekom i slutningen af anden halvleg, inden udeholdets Rasmus Graffe gjorde det til 18-25 og kort herefter til 18-26, som også blev kampens slutresultat.