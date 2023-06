Undgik græsk tragedie: Nu drømmer han om VM-guld

BERLIN:Når det danske U21-håndboldlandshold spiller VM-kvartfinale mod Tyskland bliver det med et flot nordjysk bidrag til den danske indsats.

Aalborg Håndbold har Victor Kløve, Marinus Munk og Christian Termansen med til VM, mens Mors-Thy Håndbold har Magnus Norlyk og Mads Svane Knudsen med til slutrunden. Derudover er den kommende Aalborg-spiller Thomas Arnoldsen den største danske profil til slutrunden. Sidst men ikke mindst er det en tidligere og kommende assistenttræner i Aalborg Håndbold, der står i spidsen for holdet i skikkelse af Arnor Atlason og Simon Dahl.

Mads Svane Knudsen er umiddelbart den af de fem nordjyder, der har fået mest spilletid. Playmakeren fra Mors-Thy har i lighed med resten af det danske hold haft en lidt svingende turnering, men det vigtigste er, at de danske talenter nu står foran en på alle måder spændende opgave i Berlin.

I Max-Schmeling-Halle venter der 9000 tyske tilskuere, der vil bakke op om det lokale U21-landshold, når Danmark er modstander i kvartfinalen ved U21-VM.

- Vi glæder os enormt meget til den kamp. Det skal nok blive en fed kulisse, og det er helt perfekt til en VM-kvartfinale, siger Mads Svane Knudsen.

Kontrasten er til at få øje på, for de indledende kampe og mellemrundekampene er blevet spillet i Grækenland for det danske holds vedkommende, og det har ikke just været noget tilløbsstykke.

- Det mindede faktisk en del om at spille kampe under corona-pandemien. Der var stort set ingen tilskuere, så det var lidt specielt, at vi spillede i larmen af ingenting. Det var kun lidt forældre, der havde fundet vej til en hal, der havde plads til 8000 tilskuere, siger Mads Svane Knudsen.

Ikke alene var stemningen flad. Det samme var det danske spil med mellemrum. Store offensive udfald og elendigt forsvarsspil udfordrede det danske hold, der med hiv og sving spillede sig til kvartfinalen.

- Det er en lettelse, at vi er med nu. Det var en mærkelig dag, da vi var afhængige af andre resultater for at klare os videre, siger Mads Svane, der sammen med holdkammeraterne oven i købet var tæt på at komme for sent til den sidste og afgørende kamp.

- Vores bus brød sammen, og det tog en krig, før der kom en anden bus og samlede os op. Vi kunne så ikke få fat i vores bolde og udstyr, fordi bagagerummet ikke kunne åbnes. Det var lige før, vi var begyndt at brække lågerne op, fordi vi var presset på tid. Heldigvis nåede vi det lige nøjagtigt, men det var specielt at skulle klæde om i bussen på vej til så vigtig en kamp, siger Mads Svane Knudsen.

Med pladsen i kvartfinalen er det danske U21-landshold blot tre sejre fra en VM-guldmedalje, og selvom Tyskland bliver en mundfuld, så lever troen på succes.

- Jeg tør slet ikke tænke på, at vi er få kampe fra en potentiel VM-titel, men det er noget, vi alle drømmer om.

Danmarks VM-kvartfinale vises på Viaplay fra torsdag klokken 21.