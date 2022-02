Ung AaB-angriber viser målnæse: - Jeg synes, jeg har lagt meget på

FODBOLD:To superligakampe er alt, det er blevet til, men lørdag viste den unge AaB-angriber Anosike Ementa sig særdeles godt frem. I den anden af to testkampe mod Vendsyssel FF stod han for to scoringer og viste samtidig prøver på meget mere, og nu banker han muligvis på til flere superligakampe i den nære fremtid.

Han er over 2,02 meter høj og dermed ikke prototypen på en væver teknisk spiller, men teknikken og køligheden fejler ikke noget, og det viste sig især ved angriberens første scoring, hvor han førte bolden mod Vendsyssels mål for derefter at dreje den rundt om målmanden.

- Det er en, jeg laver tit. Det er den stille, rolige og kølige - ikke noget med bare at smadre. Afslutningerne er selvfølgelig noget, jeg har fokus på, og det er bare dejligt, når det giver pote, siger 19-årige Anosike Ementa, der udover den kølige afslutning også scorede med hovedet senere i kampen.

Se angriberens to mål fra Vendsyssel-kampen herunder:

Hovedspillet er noget, han gerne har villet forbedre, da det - lidt uvant for en spiller af hans størrelse - ikke er den store force i hans spil.

- Jeg synes, at det er blevet okay, og derfor er det fedt at score på hovedet og dermed vise, at jeg godt kan, men der er plads til forbedringer.

Målene er vigtige for en angriber, og det er let målbart, men Anosike Ementa fik også vist flere andre kvaliteter i kampen.

- Jeg følte, at jeg var teknisk godt med, og jeg fik holdt fast i bolden. Jeg synes, at jeg fik vist, hvad jeg kan, lyder det fra Ementa, der samtidig roser relationerne med holdkammeraterne.

- Jeg har ikke spillet så mange kampe med dem endnu, men jeg kan godt mærke, at vi har trænet sammen i længere tid - det går meget flydende.

Der var ikke mange, der havde hørt om den unge angriber, da han blev hentet i Helsingør i januar 2021, og tiden i Aalborg startede med en skade, men han nåede at få vist lidt af sine kvaliteter i to kampe i Superligaen i efteråret og står noteret for én assist i sæsonen.

- Jeg har lagt meget på formmæssigt og teknisk her i AaB. Det er samtidig noget helt andet at spille med nogle lidt ældre, lidt større og mere fysiske spillere, men det har jeg tilpasset mig meget godt til, siger Anosike Ementa til slut om sin første tid i AaB.

Den unge angriber kæmper med Milan Makaric og nyindkøbet Kasper Høgh om pladsen i angrebet hos klubben, og selvom det udefra ser meget lige ud mellem de tre, så tør Ementa ikke selv at spå om, hvor tæt han er på startopstillingen.

AaB spiller sidste testkamp fredag klokken 13.00 på Aalborg Portland Park mod SønderjyskE, og den kamp kan ses her på nordjyske.dk. Derefter går det for alvor går løs mod FC Midtjylland i Superligaen søndag 20. februar klokken 14.00 på MCH Arena.