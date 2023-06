Ung AaB'er fik anbefalet sig selv

AALBORG:Emil Nymann er en af de fem egenudviklede spillere, der har fået den igangværende opstart til at bide sig fast på et AaB-hold, som i den kommende sæson skal forsøge at sikre sig en hurtig tilbagevenden til landets bedste fodboldrække.

Og den 19-årige forsvarsspiller fik anbefalet sig selv på bedste vis, da han med et flot langskud stod for sejrsmålet, da AaB fredag besejrede 1. divisionskollegaerne fra Vendsyssel FF med 2-1 i sommerens første testkamp.

- Det var stort. Jeg er altid glad for at score mål, så det var dejligt at bidrage på den måde, siger Emil Nymann, der fik de sidste 45 minutter på højre back.

Trods målet var han ikke helt tilfreds med sin egen præstation.

- Jeg skulle lige spilles varm. Jeg havde lidt problemer med tempoet og boldomgangen, men efterhånden synes jeg, at jeg fandt ind i rytmen, siger Emil Nymann.

For et år siden blev han også set an på AaB's bedste hold, men dengang var det som central forsvarsspiller.

- Jeg vil helt klart helst spille back. Det er det, jeg altid har spillet. Jeg kan også dække pladsen som stopper, men jeg foretrækker backen, siger Emil Nymann.

Og netop på højre back har AaB et hul, efter at Kristoffer Pallesen mod slutningen af sidste sæson ødelagde sin akillessene.

- Vi må se, hvad der sker. Jeg har fået opstarten til at vise mig frem, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Så er det op til klubben at bestemme, hvad der skal ske, siger Emil Nymann.

AaB's anden målscorer i fredagens kamp var en anderledes etableret spiller, men for Louka Prip var det mindst ligeså vigtigt hurtigt at få prikket hul på målbylden.

- Jeg sparkede meget forbi mål i sidste sæson, så jeg har selvfølgelig trænet lidt i ferien. Jeg ville have så mange spark på mål som muligt, og det var dejligt at få bevist, at jeg stadig kan ramme bolden godt, siger Louka Prip.

Han glædede sig også over, at AaB i anden halvleg fik vendt 0-1 til 2-1, efter at Oscar Buch havde bragt Vendsyssel FF foran efter en første halvleg, hvor vendelboerne var klart bedst.

- Sidste år tabte vi mange kampe, så det er vigtigt hurtigt at komme ind i en god stime. Det betyder meget, at vi vandt, for det kan forhåbentlig skabe momentum, siger Louka Prip.

AaB's næste testkamp er på fredag, hvor der venter en udekamp mod FC Midtjylland.