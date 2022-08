Ung AaB'er fik vist sig frem: - Perfekt at få chancen

FODBOLD:Noget overraskende forblev Oliver Ross bænket i alle 90 minutter, da AaB mandag aften kom ud for endnu en superliganedtur via et 1-3-nederlag i Silkeborg.

Tirsdag fik det fremadstormende 17-årige talent dog chancen for at vise sig frem, da de to superligamandskabers reservehold krydsede klinger på Hornevej.

- Det var en hård omgang i Silkeborg, men man skal kunne klare og løfte sig hurtigt. Jeg synes, det var perfekt at få en kamp dagen derpå, så frustrationerne kunne komme lidt ud, og jeg kunne få chancen for at bevise, at jeg skal spille mere, forklarer Oliver Ross.

Han scorede direkte på frispark i reserveholdskampen, men kunne ikke forhindre Silkeborg i at tage en fortjent 2-1-sejr.

- Vi havde chancerne til at komme foran, men i perioder ramte vi ind i deres Barcelona-agtige spil, hvor vi kom til at løbe for meget efter dem. Det betød, at vi var helt færdige, når vi så endelig fik fat i bolden, erkender Oliver Ross.

Reservemålmand Theo Sander tabte et skud fra Søren Tengstedt, og så bragte Silkeborg sig foran på returbolden. Foto: Lars Pauli

Han ligner et bud på en startende spiller i superligakampen mod FC Nordsjælland på søndag, efter at Louka Prip ramte helt ved siden af skiven mandag i Silkeborg.

- Vi skal i hvert fald rejse os som hold på søndag. Vi skal arbejde endnu hårdere og stå bedre sammen, så er jeg også sikker på, at vi vinder på søndag. Når først vi får tre point, så tror jeg, at det store potentiale i vores trup kan blive forløst, siger den unge AaB-spiller.

Der var ellers langt mellem de store præstationer i tirsdagens reserveholdskamp mod Silkeborg. Etablerede angrebsnavne som Milan Makaric og Kasper Høgh fik ikke noget ud af anstrengelserne, og Andreas Poulsen virkede særdeles rusten i de 45 minutter han fik som venstre back.

AaB - Silkeborg 1-2 Fodbold, reserveholdskamp

0-1 Frederik Carstensen (29. minut), 1-1 Oliver Ross (62. minut), 1-2 Asbjørn Bøndergaard (71. minut)

AaB-opstilling (4-3-3): Theo Sander - Kilian Ludewig, Daniel Granli, Jacob Buus, Andreas Poulsen - Jeppe Pedersen, Pedro Ferreira, Oliver Ross - Kasper Høgh, Milan Makaric, Kasper Kusk VIS MERE

Reserveholdskamp AaB mod Silkeborg