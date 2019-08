Ung AaB'er lejes ud til FC Hansa Rostock

FODBOLD: AaB’s offensivspiller Rasmus Thellufsen er fra torsdag blevet udlejet til tyske FC Hansa Rostock.

Udlejningen gælder resten af indeværende sæson.

Rasmus Thellufsen kom i 2012 som U/15-spiller til AaB fra samarbejdsklubben I.F. Skjold Sæby.

AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde udtaler:

- Rasmus’ talent er åbenlyst, men i truppen har vi hård konkurrence på de fleste positioner, og Rasmus’ udsigt til spilletid var måske længere væk, end den længe har været. Derfor har vi været enige om, at en udlejning ville være optimalt, siger Allan Gaarde.

Den slumrende østtyske storklub fra Rostock har i sæsonens første seks spillerunder i 3. Bundesliga blot hentet fem point, og Rasmus Thellufsen ser frem til at kunne bidrage til holdet og få hjemmebane på et stadion med plads til 29.000 tilskuere:

- Spilletid er selvfølgelig vigtigt for min udvikling, og da der i øjeblikket ikke var udsigt til dette i AaB, så blev vi enige om, at det er bedst, at jeg får mig prøvet af et andet sted, lyder det fra Rasmus Thellufsen.

Rasmus Thellufsen er i AaB noteret for 76 officielle kampe og 11 scoringer, ligesom det er blevet til 11 ungdomslandskampe for Danmark.

22-årige Rasmus Thellufsen har kontraktudløb med AaB 31. december 2020, og der er allerede nu aftalt en option med FC Hansa Rostock, hvis den tyske klub og Rasmus Thellufsen fra 1. juli 2020 ønsker at fortsætte samarbejdet.