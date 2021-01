Ung AaB'er var lyspunktet i nederlag til mestrene

FODBOLD:AaB tabte også vinterens anden testkamp forud for forårssæsonen i 3F Superligaen, da det i Herning blev til et 1-3-nederlag til de danske mestre FC Midtjylland.

De to hold havde aftalt en testkamp af 120 minutters varighed. Bortset fra AaB-målmand Andreas Hansen blev samtlige spillere skiftet ud efter en times spil, og på det tidspunkt havde FC Midtjylland bragt sig foran 2-0.

Allerede efter seks minutters spil pandede Luca Pfeiffer bolden i nettet, da han stod udækket tæt under mål, og efter 35 minutters spil kunne Andreas Dreyer så fordoble føringen.

De to hold var nærmest idealopstillingerne i den første time. Herefter skiftede FC Midtjylland alle 11 spillere, mens AaB sendte 10 nye markspillere på banen, og efter 72 minutter fik Marcus Hannesbo reduceret for AaB. Den unge kantspiller udnyttede sløset FC Midtjylland-opspil og fik tacklet bolden til sig, hvorefter han sikkert sendte bolden ind bag FC Midtjylland-målmand Oliver Ottesen.

Ti minutter senere genetablerede FC Midtjylland dog tomåls-føringen, da Frederik Heiselberg kom højest på et indlæg fra Victor Lind, og selv om Andreas Hansen fik fingrene på bolden, kunne han ikke holde Heiselbergs fine afslutning ude af målet.

FC Midtjylland - AaB 3-1 Mål: 1-0 Luca Pfeiffer (6. minut), 2-0 Anders Dreyer (35. minut), 2-1 Marcus Hannesbo (72. minut), 3-1 Frederik Heiselberg, 82. minut) Advarsler: Tim Prica, AaB (51. minut), Evander, FC Midtjylland (55. minut) FC Midtjyllands opstilling (4-2-3-1): Jesper Hansen (Oliver Ottesen, 61. minut) - Dion Cools (Victor Lind, 61. minut), Erik Sviatchenko (Daniel Høegh, 61. minut), Alexander Scholz (Kristian Riis, 61. minut) (Pontus Texel, 101. minut), Paulinho (Kristoffer Lund, 61. minut) - Frank Onyeka (Jens-Lys Cajuste, 61. minut), Evander (Nicolas Madsen, 61. minut) - Gustav Isaksen (Oliver Sørensen, 61. minut), Anders Dreyer (Frederik Heiselberg, 61. minut), Awer Mabil (Andreas Nibe, 61. minut) - Luca Pfeiffer (Lasse Vibe, 61. minut) AaB (4-3-3): Andreas Hansen - Kristoffer Pallesen (Casper Gedsted, 61. minut), Jores Okore (Mathias Ross, 61. minut), Rasmus Thelander (Vladimir Prijovic, 61. minut), Daniel Granli (Lukas Klitten, 61. minut) - Pedro Ferreira (Malthe Højholt, 61. minut), Magnus Christensen (Robert Kakeeto, 61. minut), Iver Fossum (Oliver Klitten, 61. minut) - Tim Prica (Timothé Nkada, 61. minut), Kasper Kusk (Tom van Weert, 61. minut), Frederik Børsting (Marcus Hannesbo, 61. minut)

Det blev kampens sidste scoring, men hos AaB kunne især unge Marcus Hannesbo glæde sig over, at han fik vist sig flot frem. I onsdags var han også ophavsmanden bag målet mod Randers FC, hvor Tom van Weert dog blev noteret for scoringen, da han skubbede Hannesbos lob det sidste stykke over stregen, men søndag var der til gengæld ingen tvivl om, at den 18-årige kantspiller skulle noteres for AaB's mål.

- Jeg synes, at det var mit mål i onsdags, så det var rart at få den ind i dag. Det var en god revanche. Der er stadig ting at arbejde med for os, men jeg synes, at vi lykkedes meget bedre med presset end i onsdags, konstaterer Marcus Hannesbo, der for et lille år siden fik sin officielle AaB-debut i en pokalkamp mod FC København.

Superligadebuten har han stadig til gode, men de gode takter i opstartskampene har formentlig bragt ham tættere på.

- Det er klart min ambition at få nogle indhop i foråret, og så skal jeg forsøge at bide mig mere fast, som sæsonen skrider frem, siger Marcus Hannesbo.

AaB's tredje og sidste testkamp inden forårspremieren mod FC København 3. februar spilles onsdag 27. januar klokken 13. Modstanderen er Lyngby, og du kan se kampen live her på nordjyske.dk.