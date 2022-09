Ung AaB-fan bliver omfavnet af AGF-tilhængere: Får trøjer og gaver

AALBORG:Den unge AaB-fan, der lørdag blev frarøvet sin fodboldtrøje, behøver ikke frygte at komme til Aarhus igen. Det er signalet fra AGF-fans, der i løbet af få timer har indsamlet penge til en ny trøje og andre gaver.

Det skriver TV2 Østjylland.

Det er AGF-fanen Søren Nielsen, der har stået i spidsen for initiativet med en indsamling på Facebook.

- Den her unge mand (AaB-fan'en, red.) har haft det rigtig skidt efterfølgende. Vi var nødt til at gøre noget for ham. Han skal ikke være bange for at tage til Aarhus igen, siger Søren Nielsen til TV2 Østjylland om baggrunden for den indsamling.

Mandag morgen begyndte så en indsamling, der var planlagt til at løbe til tirsdag klokken 14. Det var målet at indsamle 2000 kroner til en ny trøje og en god dag på stadion i Aalborg for den 16-årige.

- Men det gik så stærkt, at vi ikke nåede at få den lukket, før den var røget op på 4100 kroner, fortæller Søren Nielsen.

Får to trøjer og andre gaver

Nu har AGF-fansene besluttet at købe en AaB-udebanetrøje til den 16-årige AaB-fan, da AGF har meldt ud, at klubben vil sørge for en hjemmebanetrøje.

- Så er der 600 kroner til en god dag på stadion i Aalborg, og så får han et gavekort på 3000 kroner til Fårup Sommerland eller til Salling. Han skal have en god oplevelse, siger Søren Nielsen til TV2 Østjylland.

Sammen med AaB skal Søren Nielsen finde ud af, hvad gavekortet skal gå til.

Ud over trøje, stadion-tur og gavekort på 3000 kroner, har indsamlingen også indbragt et gavekort til en kæde af restauranter og caféer, som også bliver sendt til den 16-årige AaB-fan.

Mandag blev en 22-årig mand varetægtsfængslet for røveriet af fodboldtrøjen til den 12. oktober. Han nægtede sig skyldig ved grundlovsforhøret, men kærede ikke kendelsen.