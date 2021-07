Ung AaB-forsvarer blev buhet ud i Vejle: - Det var lidt hovedløst

FODBOLD:Der manglede ikke intensitet eller hårde dueller, da AaB lørdag krydsede klinger med Vejle på udebane.

Hjemmeholdets Hans Høllsberg blev præsenteret for et rødt kort i anden halvleg, efter at han kom alt for sent ind i en tackling på AaB’s Mathias Ross, der netop havde sendt en lang bold frem fra forsvaret.

- Jeg synes, det er lidt hovedløst at komme sådan ind i en tackling i en træningskamp. Så jeg mener, det røde kort var helt på sin plads, siger forsvarsspilleren, der ikke i første omgang var klar til at acceptere en undskyldning fra Høllsberg.

Det betød, at han fik publikum i Vejle på nakken i resten af kampen.

- Jeg synes da i hvert fald ikke, at jeg filmede, men det var sjovt nok at blive buhet af. Det nød jeg egentlig at prøve, siger Mathias Ross med et lille glimt i øjet.

Fint at blive matchet hårdt

Efterfølgende blev AaB’s Robert Kakeeto upopulær, da han gik ned i en hård tackling men slap med gult kort - til Vejle spillernes store utilfredshed.

- Når vi skal møde FCK i Parken i den første kamp, så er det i hvert fald ikke intensitet, du skal mangle, så det var fint at blive matchet hårdt på det paramter. Det går jeg også ud fra, vi gør i vores sidste testkamp mod AGF, siger Mathias Ross.

Han kom på banen i anden halvleg og leverede stærkt, og forinden kunne han se nyankomne Anders Hagelskjær lave et par store defensive fejl, så umiddelbart virker det defensive hierarki hos AaB uforandret.

Offensivt ser nyankomne Louka Prip ud til at gå direkte ind i startopstillingen. Mod Vejle viste han sig fint frem og fik scoret sit første mål i AaB-trøjen, efter at han blev sendt alene igennem højt på banen.

- Det var dejligt at få den prikket ind, men vi skabte ikke helt så mange chancer som håbet, og vi gav også lidt for meget væk til Vejle, siger Louke Prip.

- Jeg synes dog hele tiden, vi tager skridt i den rigtige retning i forhold til både det fysiske og forståelsen for hinanden, tilføjer Prip.

Han har stor tro på, at AaB nok skal nå at stå skarpt, når det gælder FC København på udebane i superligapremieren søndag 18. juli.