Ung AaB-forsvarer: Vi har fået et sindssygt godt makkerskab

FODBOLD:AaB har i gennemsnit lukket knap 1,3 mål ind per kamp i denne superligasæson, men der blæser nye vinde over Limfjorden.

Med trioen Mathias Ross, Rasmus Thelander og Jores Okore i det bagerste forsvar har aalborgenserne nu spillet til nul i tre kampe i streg. Senest 0-0 i søndagens udekamp i mesterskabsspillet mod FC Nordsjælland.

- Jeg synes, at vi alle er stærke nede i den bagerste kæde. Vi vinder mange dueller og har bare fundet ind i et sindssygt godt makkerskab. Jeg synes, det er stærkt at holde gode hold som Brøndby, AGF og FCN fra at score, siger unge Mathias Ross om den positive stime.

Han vil ikke høre tale om, at AaB's gode resultater på det seneste er et udslag af, at holdet ikke længere er under pres - sådan som det eksempelvis var tilfældet i den frygteligt skuffende pokalfinale.

- Der er altid pres på i en superligakamp, og hvis holdene ikke mente, det betød noget, så ville hverken vi eller Nordsjælland have angrebet kampen så hård, som vi gjorde, siger Mathias Ross om søndagens opgør i Farum.

Han glæder sig over, at AaB stadig har tre kampe - mod henholdsvis Brøndby, FC København og FC Midtjylland - tilbage i mesterskabsspillet.

- Vores presspil og vores defensive spil er blevet markant forbedret siden pokalfinalen, så nu går vi efter at holde nullet sæsonen ud.