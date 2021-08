Ung AaB-kæmpe: - Sådan en aften indser man, hvor meget man har savnet et fyldt stadion

FODBOLD:Mathias Ross scorede sit første sæsonmål for AaB, da superligaholdet søndag aften fik fuld gevinst i Superligaen i fjerde forsøg.

Den unge forsvarsspiller sparkede det sidste mål ind mod AGF, da han køligt dirigerede et hjørnespark i nettet til 2-0 fem minutter efter pausen.

- Det en hjørnesparksvariant, vi har haft i noget tid, men det var ikke lige meningen, den skulle komme fladt til mig. Jeg spottede dog, at den røg over Thelander ved første stolpe, og så var det bare at sætte foden på den, smiler Mathias Ross.

Han var pumpet godt op med adrenalin fra første fløjt, og generelt leverede alle AaB-spillere en arbejdsindsats ud over det sædvanlige. Det får de 8000 tilskuere også en del af æren for.

Foto: Martin Damgård

- På sådan en aften som denne indser man virkelig, hvor meget man har savnet at spille på et næsten fyldt Aalborg Stadion. Det er ikke mange steder i Danmark, at fansene kan skabe en så intens atmosfære, så det var en fornøjelse at være en del af, siger Mathias Ross.

Selvom han selv spillede stærkt, så skynder den unge forsvarer sig at sende roserne videre til to af de spillere, der ryddede op foran den bagerste kæde.

- Jeg synes, der var mange, der leverede rigtig godt. Jeg tror, det er den bedste præstation, vores midtbane har præsteret rigtig, rigtig længe. Jeg synes at Malthe (Højholt, red.) og Pedro (Ferreira, red.) ejede banen, siger Mathias Ross.

Det var ikke en kamp med mange chancer, men AaB var ekstremt effektive på de få muligheder, der bød sig.

- Vi havde den kynisme, som vi måske har manglet lidt i sæsonens første kampe. Den var der i dag, og udover de sidste 10 minutter synes jeg også, at det så solidt ud nede bagved. Desværre blev vi lidt for passive og kom til at stå for dybt til sidst. Men AGF sluttede vel også med fire angribere på banen, forklarer aalborgensernes forsvarsspiller.

Næste opgave for AaB er Vejle på udebane mandag 16. august.

- Jeg synes, at sæsonstarten nu kan kaldes godkendt. Man skal huske, at vi har mødt de to bedste hold i ligaen i de første to kampe. Vigtigst af alt så er der fremgang at spore, og kan vi begynde at blive mere stabile og ramme det her niveau noget oftere, så bliver vi rigtig gode, mener Mathias Ross.