Ung AaB-målmand tager hver dag store skridt opad i karrieren

FODBOLD:Blot 17-årige Theo Sander er for første gang med AaB’s superligahold på træningslejr, og han blev kastet direkte for løverne i den første af tre kampe på Malta.

Den talentfulde målmand stod alle 90 minutter mod tjekkiske Sigma Olomouc, og det demonstrerer tydeligt, at trænerteamet ikke er bange for at vise ungdomslandsholdsspilleren tillid.

- Jeg har jo været en del med omkring superligaholdet det seneste år, og det har givet noget værdifuld erfaring. Men jeg har da stadig lidt sommerfugle i maven inden sådan en kamp, erkender Theo Sander, der tre gange i opgøret måtte pille bolden ud af egne netmasker

- Når man taber 3-0, så er man jo aldrig helt tilfreds, men jeg havde stadig en masse fine enkelte aktioner i kampen. Desværre må jeg også sige, at jeg havde skyld i deres sidste mål. Jeg forsøgte at slå bolden ud på siden, men jeg fik ikke sparket den langt nok, fortæller Theo Sander.

Theo Sander diskede op med flere gode indgreb mod Sigma Olomouc i AaB’s første testkamp på Malta-turen. At han også spillede en mindre heldig rolle i forbindelse med et af målene mod det tjekkiske mandskab, tager den 17-årige målmand i stiv arm. Foto: Lars Pauli

Han var mod Sigma Olomouc ekstremt involveret i spillet med fødderne, for det ligger nu engang til AaB’s spil, at målmanden skal hjælpe til med at sikre, at bolden så vidt muligt bliver spillet op langs jorden.

Fejl ændrer ikke noget

- Vi er et spillende hold, så vi skal ikke som målmænd bare sparke lange bolde. Jeg rørte kuglen meget i kampen, og jeg er også glad for den del af spillet og synes, jeg klarer mig fint. Så sker der en fejl engang imellem, men det er jo den slags, man lærer af. Det får mig ikke til at ændre på mit spil, fastslår den unge målmand.

Til daglig går han i 2.g på Aalborghus Gymnasium, men for at kunne få sin debut på AaB’s træningslejr har han været nødsaget til at pakke skolebøgerne væk for en stund.

- Vi har heldigvis en god dialog med skolen om, at når jeg er væk på grund af fodbolden, så kan jeg primært fokusere på den. Så må jeg lave lidt flere lektier, når jeg kommer tilbage til skolen.

Når man følger Theo Sanders arbejde på træningsbanen, er det tydeligt, at han har taget nogle syvmileskridt i niveau det seneste års tid. Foto: Lars Pauli

Og efter de første seks dage på Malta har Theo Sander da heller ikke et sekund fortrudt sin prioritering.

- Det er fedt at være hernede. Vejret er noget varmere end hjemme i Danmark, og jeg får mit ønske om at være mere og mere med omkring superligatruppen opfyldt. 11 dage hernede er den perfekte måde at lære hele gruppen endnu bedre at kende på, fortæller Theo Sander.

Han har endnu sin officielle debut til gode for AaB, men han er ikke i tvivl om, at den nok skal komme, selvom Jacob Rinne og Andreas Hansen lige nu står foran ham i målmandskabalen.

- Jeg føler jo selv, at når der opstår en ledig plads i køen, så skal jeg bare ind og spille og gribe chancen. Sådan tror jeg også, at trænerne har det, så det skulle gerne være et spørgsmål om tid, før jeg får min debut, lyder det med et stålsat blik fra Theo Sander.

Billedgalleri med Theo Sander på AaB's træningslejr på Malta. Fotos: Lars Pauli

