Ung amerikaner sejrede i Gatten

GOLF: Det blev amerikanske Julian Suri, der vandt den fjerde udgave af Made in Denmark.

Den 26-årige amerikaner har spillet imponerende hele ugen, og søndag var han ustoppelig på trods af, at det var hans første gang i førerbolden på European Tour.

Julian Suri gik en bogeyfri 64er på sidste runde - syv slag under par - og dermed endte han samlet 19 slag under par.

Længe var han i tvekamp med vinderen fra 2015, David Horsey, men han røg helt ud i høet på 18. hul, og endte med en triple bogey på hullet og dermed 15 slag under par samlet.

- Det har været en helt fantastisk uge, og jeg er bare rigtig glad nu. Jeg har prøvet at vinde før på Challenge Touren, og det kunne jeg helt klare bruge. At vinde er at vinde - lige meget på hvilket niveau, det er, siger Julian Suri.

Samtlige runder har amerikaneren spillet under par.

- Jeg har spillet rigtig godt hele ugen. Så rokkede jeg en lille smule ved min puttning fredag aften, og så er det bare gået stormende derfra. Banen spillede nemt i weekenden, fordi der ikke var nogen vind, og fordi der var kommet så meget regn, siger han.

- Og så har tilskuerne været fantastiske hele vejen igenne. At sætte et godt put på 16. hul er det mest cool, jeg nogensinde har prøvet, siger han.

Thorbjørn Olesen blev bedste dansker i turneringen med en runde i par på sidstedagen. Samlet endte han 10 slag under par på en delt 14.-plads.