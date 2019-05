Ung angriber forlader AaB

AALBORG: Den skadesplagede angriber Marco Ramkilde har spillet sin sidste kamp i AaB-trøjen.

Klubben og angriberen er blevet enige om at skilles, når den eksisterende kontrakt udløber 30. juni i år, skriver AaB i en pressemeddelelse.

Marco Ramkilde kom allerede som U/11-spiller til AaB fra partnerklubben Aalborg KFUM, og for to år siden blev den talentfulde angriber rykket op i Superligatruppen.

- Marco er en dygtig angriber, der har været uhørt uheldig i sine første to år som seniorspiller, hvor et problem med en ankel desværre har forfulgt ham og forhindret et gennembrud, siger AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde i pressemeddelelsen.

- I samråd er vi nu blevet enige om, at det bedste for Marco vil være at få en ny begyndelse, og vi ønsker ham alt det bedste fremover og ser ham gerne tilbage i AaB-trøjen på et tidspunkt, siger Allan Gaarde.

21-årige Marco Ramkilde er noteret for 29 U-landskampe og syv scoringer for Danmark.

- Det bliver underligt at forlade AaB, hvor jeg i mange år har haft en fantastisk tid, men omvendt kan det også være positivt for mig at få ny luft.

- I første omgang er mit fokus at blive fuldstændig klar til at spille fodbold igen, og så må jeg se på, hvilke muligheder der byder sig, siger Marco Ramkilde.

Marco Ramkilde opnåede fem officielle kampe for AaB.