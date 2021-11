Ung angriber på måltavlen for AaB, der gav chancen til to prøvespillere

FODBOLD:AaB var onsdag middag i aktion i Reserveligaen, hvor superligaholdet spillede 1-1 mod Randes FC.

Den unge angriber Anosike Ementa var med i startopstillingen og fik 45 minutter for nordjyderne. Samtidig kunne han notere sig for AaB's enlige mål i kampen, da han sikkert omsatte et straffespark.

- Det var en skøn følelse at score og være tilbage på banen igen. Selvom det var på straffespark, så er det altid dejligt at lave mål, når man ikke har været på banen i lang tid. Det var generelt dejligt at være tilbage og få noget spilletid i benene, fortæller angriberen.

Generelt er 19-årige Anosike Ementa faldet godt til i det nordjyske, hvor han netop er blevet indlemmet i superligatruppen.

- Jeg har været med i nogle uger, og jeg synes hele miljøet er skønt. Jeg føler, klubben tror på mig, og det motiverer mig meget. Jeg arbejder hårdt, og så kommer mulighederne forhåbentligt.

- Jeg ved ikke, hvornår jeg kan få min debut i superligaen, men jeg arbejder bare stenhårdt og presser på, sikrer Anisoke Ementa.

Foto: Claus Søndberg

Flere nye spillere

AaB havde to gæstespillere med i startopstillingen mod Randers. Det var henholdsvis Vini Lontsi fra Cameroun og Jonathan Lind, der tidligere har været i Silkeborgs talentafdeling, men nu spiller for Kjellerup i Danmarksserien.

- Vini er en ung midtbanespiller for Cameroun, som vi gerne vil udforske. Jonathan Lind er en fløjspiller, som spillede rigtig godt mod blandt andet Midtjylland i pokalturneringen, så vi så noget potentiale i ham, og besluttede os for at prøve ham an, fortæller AaB's cheftræner Martí Cifuentes

Udover de helt nye ansigter havde AaB også en stribe U19-spillere i aktion onsdag, ligesom der blev spilletid til Anders Noshe, der til dagligt spiller for klubbens U17-hold.

Trænerteamet havde også sæsonens nok stærkeste bænk til rådighed, da stort set hele superligatruppen mere eller mindre var med. Cheftræner Marti Cifuentes havde også tilsluttet sig Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz på trænerbænken.

Aalborgenserne var mest dominerende i første halvleg, hvor det lykkedes at komme frem til flere store chancer. Blandt andet til to skud på stolpen og flere gode forsøg på mål.

Alligevel var det gæsterne fra Randers, der lykkedes med at få scoret kampens første mål, da Tobias Klysner køligt sendte bolden i nettet på en omstilling.

Hjemmeholdet beholdt dog sit pres, og derfor lykkedes man også med at få trukket et straffespark - begået mod Rufo - og det satte Anosike Ementa sikkert i mål før pausen.

Kampfakta AaB - Randers FC Mål: 0-1 Tobias Klysner, 1-1 Anosike Ementa Advarsel: Magnus Christensen AaB's startopstilling: Andreas Hansen - Casper Gedsted, Magnus Christensen, Vladimir Prijovic, Jakob Ahlmann - Gustav Dahl (U19), Vini Lontsi (gæstespiller), Rufo - Jonathan Lind (gæstespiller), Anosike Ementa, Marcus Hannesbo AaB's bænk: Jacob Rinne, Kristoffer Pallesen, Pedro Ferreira, Iver Fossum, Milan Makaric, Anders Hagelskjær, Kasper Kusk, Louka Prip, Rasmus Thelander samt Christoffer Ravn (U19) og Anders Noshe (U17). VIS MERE

I anden halvleg fortsatte AaB med at dominere og skabe gode muligheder, men igen manglede den sidste skarphed i aalborgensernes afslutninger.

Efter godt og vel et kvarter tog AaB-trænerne også samtlige spillere ud og erstattede dem med et realistisk bud på en startopstilling i Superligaen. Det var navne som Rasmus Thelander, Kasper Kusk, Kristoffer Pallesen, Milan Makaric, Louka Prip og Iver Fossum.

Men det som lykkedes for klubbens reserver i første halvleg, lykkedes ikke for indskifterne, der forblev målløse. Dermed endte reserveligakampen 1-1.

Foto: Claus Søndberg

