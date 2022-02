Ung back er en pointmaskine for Aalborg Pirates: - Det er gået over al forventning

ISHOCKEY:Anders Koch skiftede før denne sæson Esbjerg Energy ud med Aalborg Pirates, og den 24-årige back har allerede sat et markant aftryk i sin nye klub.

Da Aalborg Pirates lørdag aften slog Herlev Eagles med 6-3, leverede vestjyden sæsonens 22. point, og det havde ikke en gang hovedpersonen selv turdet håbe på, da han i sommer trak i Pirates-uniformen for første gang.

- Vi spiller noget sjovt hockey heroppe, og det gør det også nemmere at lave mange point, og jeg havde da også en forventning om, at det her skulle være min gennembrudssæson, men det er gået over al forventning, især hvis man sammenligner med sidste sæson, siger Anders Koch med henvisning til de 10 point, det blev til i den sidste sæson hos Esbjerg Energy.

Det var Aalborg Pirates' sportschef og assisterende træner, Ronny Larsen, der før sæsonen hentede Anders Koch til det nordjyske, og han er knapt så overrasket over udviklingen.

- Det er ikke gået over forventning, synes jeg. Anders har bidraget med mange gode ting, men han har også stadig meget at lære. Der er mere i ham endnu, siger Ronny Larsen.

Det er Anders Koch enig i.

- Jeg er ikke vant til at spille på et hold, der spiller så offensivt, så det betyder også lige, at jeg skal lære, hvornår jeg skal angribe. Der skal helst være en sund balance, og den arbejder jeg hårdt på at finde så hurtigt som muligt, siger Anders Koch.

Det får han i øjeblikket masser af lejligheder til at øve sig i, for da Aalborg Pirates lørdag slog Herlev, var det piraternes fjerde kamp på seks dage, og det fortsætter med to topkampe mod SønderjyskE og Frederikshavn White Hawks mandag og onsdag i den kommende uge.

- Det kunne måske godt have været planlagt lidt bedre, men det er egentlig fint nok. Jeg synes jo, at det er sjovere at spille kampe end at træne, siger Anders Koch.

Sportschef Ronny Larsen har måske hentet sæsonens sidste forstærkning. Foto: Lars Pauli

Aalborg Pirates-truppen blev tidligere på ugen styrket af tilgangen af Dylan Steman, men han kan ikke hjælpe til i det travle program. Arbejdstilladelsen er ikke på plads endnu, så den amerikanske forward var ikke i kamp lørdag og kommer det formentlig heller ikke i de to kommende kampe.

- Det tvivler jeg på. Vi håber jo hver dag, når vi kigger i posten, at der er godt nyt, men det tager sin tid at få en arbejdstilladelse igennem. Jeg forstår det jo ikke helt, for vi har en underskrevet kontrakt, men vi er afhængige af, at der kommer det stempel på, før vi kan sende ham i kamp, siger Ronny Larsen, der med Dylan Steman muligvis har hentet sin sidste forstærkning inden transferdeadline ved udgangen af februar.

- Man skal jo aldrig sige aldrig, for der kan komme en skade eller ske noget andet, men vi har de udlændinge, vi må have, så enten skal vi kigge efter en dansker, eller også skal vi gøre noget andet, men som udgangspunkt er vi ikke på udkig efter noget, siger Ronny Larsen.