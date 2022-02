Ung back skriver kontrakt med Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Den 18-årige ungdomsspiller Christian Termansen har underskrevet en 2-årig kontrakt med Aalborg Håndbold, fortæller de forsvarende danske mestre i en pressemeddelelse.

Højrebacken har fået sin håndboldopvækst i Aalborg Håndbolds samarbejdsklubber, Sæby HK og Hjallerup IF, inden han skiftede til Aalborg Håndbolds U17-hold.

Christian Termansen fik sin debut på førsteholdet 6. februar mod Mors-Thy. Han glæder sig over at kunne fokusere endnu mere på håndbolden.

- Det er noget, jeg har drømt om længe, og jeg er derfor virkelig stolt af, at det hårde arbejde belønner sig. Det var et stort skridt for mig at få debut på ligaholdet tidligere på måneden og så endda på hjemmebane foran de mange trofaste fans. Det gav mig kun endnu mere blod på tanden, siger Christian Termansen.

Også direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, glæder sig over underskriften fra det unge talent.

- Christian har været tilknyttet vores ungdomshold, hvor vi har fulgt hans eksplosive udvikling på tætteste hold. Han har arbejdet hårdt, og sammen skal vi nu udvikle ham endnu mere som håndboldsspiller og lægge yderligere lag på, afslutter Jan Larsen.

Aftalen med den venstrehåndede bagspiller gælder fra sommer og løber dermed til 2024.