Ung bagspiller brillerede i vital Aalborg-sejr: - Han er lavet af noget specielt

ESBJERG:Med konkurrence fra verdensstjerner som Mikkel Hansen, Aron Pálmarsson og Felix Claar var det ikke med forventningen om en afgørende rolle på Aalborg Håndbolds hold, at Victor Kløve gik ind til denne sæson.

På det seneste har en ny virkelighed dog vist sig. Med Mikkel Hansens sygemelding og Aron Pálmarssons skade har de seneste uger givet masser af spilletid til den 20-årige bagspiller fra Brønderslev.

Og den mulighed har han grebet. Senest i lørdagens 30-26-sejr ude over Ribe-Esbjerg, hvor Victor Kløve blev sit holds topscorer med otte mål på ni forsøg.

- Det er altid dejligt at levere en god præstation. Jeg har også nogle fantastiske spillere omkring mig, og de gør arbejdet noget nemmere for mig, men jeg er selvfølgelig glad for at have spillet en god kamp, lyder det fra den beskedne vendelbo.

Cheftræner Stefan Madsen (th.) kunne sammen med sin assistent Arnór Atlason se deres Aalborg-hold have styr på kampen mod Ribe-Esbjerg fra start til slut. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Men Victor Kløve fortjener mere kredit, end han giver sig selv, mener cheftræner Stefan Madsen.

- Det var en imponerende præstation. Jeg har hele tiden sagt, at Kløves tid nok skal komme, for det kan vi se på den måde, han træner og arbejder på hver dag. Det er fantastisk at se, hvordan han folder sig ud i øjeblikket, for vi skal huske, at det er en spiller, der ikke har spillet mange minutter, men nu spiller en masse i begge ender af banen og gør det rigtig godt, siger Stefan Madsen.

Victor Kløve medgiver, at det også kommer bag på ham selv, at han allerede nu har fået en så stor rolle på Aalborgs hold.

- I sommer kunne jeg jo godt se, at det var noget af en konkurrence, jeg gik ind til, men jeg er ung og har været helt rolig omkring, at min tid nok skal komme. Jeg har gjort mit bedste til træning, og det bliver belønnet nu. Det er fedt, at jeg præsterer, når jeg får chancen, for det viser Stefan, at han også godt kan bruge mig i de lidt større kampe, siger Victor Kløve.

Victor Kløve kunne takke de medrejsende Aalborg-tilhængere for støtten efter en vellykket eftermiddag i Esbjerg. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Selv om Aalborg Håndbold i de kommende uger formentlig i hvert fald får Aron Pálmarsson tilbage fra skade, har Victor Kløve gjort sit for at overbevise om, at han også sagtens kan bidrage i jagten på et dansk mesterskab.

- Jeg er rigtig glad for, hvor hurtigt det er gået for ham. Nogle gange kan man godt se, at en ung spiller, der pludselig får chancen, begynder at spille baglæns, men Kløve spiller med masser af mod. Han er lavet af noget specielt, siger Stefan Madsen.

Med sine otte mål mod Ribe-Esbjerg bidrog Victor Kløve til, at Aalborg hurtigt fik rejst sig oven på torsdagens skuffende Champions League-exit mod GOG.

- Det var en hård kamp i torsdags, og den gjorde ondt på selvtilliden. Derfor var det her en ekstremt vigtig sejr, som hjælper os med at komme hurtigt videre, siger Victor Kløve.

De to point i Esbjerg betyder også, at Aalborg Håndbold sikrer sig sejren i grundspillet med en sejr hjemme over KIF Kolding i sidste spillerunde på onsdag.

Førstepladsen vil give hjemmebanefordel i en eventuel tredje DM-finale, men endnu vigtigere vil den give en ekstra mulighed for at komme i Champions League, hvis det ikke lykkes at vinde det danske mesterskab.

- Begge dele er vigtige, men Champions League fylder så meget i vores selvforståelse og det projekt, vi har gang i, at vi selvfølgelig allerede kigger lidt frem mod, hvad der skal ske i næste sæson, siger Stefan Madsen.