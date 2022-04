Ung Hobro-helt og tidligere superligabomber fik de største bifald

FODBOLD:Med sin blot anden seniorscoring i karrieren og den første på hjemmebanen DS Arena blev Frederik Elkær søndag matchvinder for Hobro IK.

Den 20-årige venstre wingback fik en startplads mod Jammerbugt FC, da Jacob Tjørnelund sad ude med en skade, og han greb chancen i 1-0-sejren over Jammerbugt FC i kvalifikationsspillet til 1. division i fodbold (NordicBet Ligaen).

Se billedgalleri fra kampen nederst i artiklen



- Det er helt fantastisk at kunne bidrage til, at holdet og klubben fik en vigtig sejr. Jeg fik ikke det bedste træf på min afslutning, men heldigvis gik bolden under deres målmand, siger Frederik Elkær om sin scoring i det 48. minut.

Hobro dominerede i kampens indledning, men siden var der langt mellem chancerne i den nordjyske duel.

Jammerbugt-målmand Pape Ndianye i duel med Hobros Mads Hvilsom i søndagens kamp på DS Arena. Foto: Henrik Bo

- Det vigtigste var, at Jammerbugt heller ikke kom til det store, og vi følte os i kontrol det meste af kampen. Vi har virkelig fået arbejdet hårdt hen over vinterpausen, og det giver pote nu. Det er fedt at være en del af, siger Frederik Elkær.

Hos Jammerbugt FC var der tilfredshed med arbejdsindsatsen, men ikke med betingelserne for at toppræstere mod Hobro.

- I første halvleg stod vi dog for lavt på banen, og i pausen sagde jeg til spillerne, at de skulle gå højere op og presse. Det havde vi bare ikke helt kræfterne til at gennemføre, siger cheftræner Nabil Trabelsi, der peger på ramadanen som en forklaring.

Cheftræner Nabil Trabelsi savnede overskud hos sine spillere, og det er der en religiøs forklaring på. Foto: Henrik Bo

- Vi har mange spillere, der ikke må spise og drikke, og det koster, selvom jeg respekterer, at det er sådan, det er. Hvis du taber bolden, skal du være klar til at vinde den tilbage i genpresset, og det kunne vi ikke i dag. Vi er nødt til at gøre det bedre i vores næste kamp, fastslår Nabil Trabelsi, der stadig kan se sit hold være tre point fra redningen i 1. division.

Hobro var i overtiden tæt på at øge til 2-0, da indskiftede Mads Hvilsom kom alene igennem. Angriberen gjorde med godt 10 minutter tilbage comeback efter næsten et års skadespause og modtog stående klapsalver fra de godt 1000 tilskuere på DS Arena.

- Det er ærgerligt, for jeg skulle have scoret, men det vigtigste er trods alt, at jeg igen kan kalde mig selv for fodboldspiller. Comebacket har været længe undervejs, og det skal en brændt chance ikke fjerne glæden fra, siger en storsmilende Mads Hvilsom.

Her kommer Mads Hvilsom på banen for Hobro IK i 1-0-sejren over Jammerbugt FC på DS Arena. Foto: Henrik Bo

Hobro er fortsat ubesejret i 2022 og har lukket mindre end ét mål ind i gennemsnit. Det står i skærende kontrast til efteråret, hvor holdet i perioder holdt udsalg nede bagved.

- Vi skal huske på, hvem vi er, og vi kommer aldrig nogensinde til at spille champagnefodbold. Vi skal kæmpe pointene hjem, som vi gjorde mod Jammerbugt, og det er fantastisk, at vi har lært at vinde fodboldkampe igen, påpeger Mads Hvilsom.

Hobro har fem points luft til Fremad Amager under nedrykningsstregen, og på torsdag går turen netop til Amager. Selvom den tidligere superligabomber nu har fået comeback hos Hobro, skal man dog ikke forvente at se ham i startopstillingen i den kamp.

- Jeg ved, at jeg ikke kan spille 90 minutter i øjeblikket, og det bliver nok primært indhop, jeg kommer til at bidrage med i resten af sæsonen. Konkurrencen er også hård, og det vigtigste er trods alt, at jeg kommer tilbage her i foråret. Så skal jeg nok komme til at spille fast igen på et tidspunkt, fastslår han.

Hobro IK - Jammerbugt FC 1-0 Fodbold, NordicBet Ligaen, Kvalifikationsspil

Mål: 1-0 Frederik Elkær (48. minut)

Advarsler: Ahmed Gero, Jammerbugt (36. minut), Mathias Nygaard (63. minut)

Dommer: Michael Rasmussen

Tilskuere: 1114

Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Mads Eriksen - Oliver Klitten, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Abdoul Yoda, Mathias Nygaard (Danny Amankwaa, 69.), Frederik Elkær (Frederik Dietz, 69.) - Muamer Brajanac (Christoffer Østergaard, 90), Don Deedson (Mads Hvilsom, 79.)

Jammerbugt (3-4-3): Pape Ndianye - Rayan Senhadji, Boubacar Haidara, Maroine Mihoubi - Kelvin Igbonekwu (Diogo Balau, 60.), Farid Ikene (Yan Bouché, 82., Sekoua Tidiany Bangoura, Emil Nielsen (Abdramane Djitteye, 60.) - Omar Natami, Ahmed Gero, Alya Toure (Leonel Gomes, 60.) VIS MERE

Se flere billeder fra kampen mellem Hobro IK og Jammerbugt FC