Ung keeper har grebet både bold og chance

FODBOLD:Et hurtigt kig på Vendsyssel FF's kamphistorik afslører, at vendelboerne har haft Marcus Bundgaard Sørensen på mål i de seneste fem turneringskampe. Det var ikke så overraskende, da den 20-årige keeper fik de sidste tre kampe i forrige sæson, men det har været mere opsigtsvækkende, at han også er blevet foretrukket til de to første kampe i den nye sæson. To kampe, der har kastet seks point af sig.

Spørgsmålet er derfor, om den tidligere AaB- og Jammerbugt FC-keeper nu er fast førstevalg i målet. Det svar er ikke endegyldigt, men det er til gengæld sikkert, at Marcus Bundgaard har leveret nogle stabile præstationer, siden han fik chancen mod forårets afslutning.

- Jeg vil da sige, at de tre kampe i slutningen af sidste sæson gav noget blod på tanden. Der er ingen tvivl om, at mit mål i Vendsyssel er at blive førstekeeper, men jeg ved også, at konkurrencen er hård, siger Marcus Bundgaard Sørensen.

Da han i vintervinduet skiftede Jammerbugt FC ud med Vendsyssel FF, var det et vigtigt og nødvendigt skridt i Marcus Bundgaards fodboldudvikling, som blev realiseret.

- Det betyder meget for mig, at jeg er kommet ind i et fuldtids-setup. Kombinationen af fuldtid og god træning har været med til at udvikle mig meget, siden jeg skiftede. Jeg er rigtig glad for samarbejdet med Karim Zaza, og det er fedt, at vi har en skarp konkurrencesituation, siger Marcus Bundgaard med henvisning til konkurrenten Lukas Jonsson.

Marcus Bundgaard har set god ud i de første kampe af den nye sæson, hvor han på ingen måde kan lastes for de to mål, som Vendsyssel har indkasseret i NordicBet Ligaen. Det er måske ikke helt tilfældigt, at det er gået godt for Marcus Bundgaard, der har investeret sin sommerferie i at blive skarpere.

- Jeg skippede min sommerferie. Det handlede om, at jeg skulle holde mig skarp, og det føler jeg, at jeg har formået. Målet var, at jeg skulle stå bedst muligt i opstartsfasen i forhold til at spille mig tættere på en plads på holdet, siger Marcus Bundgaard Sørensen.

Nu er næste målsætning for den unge keeper at bide sig fast som førstevalg i Vendsyssel FF.

- Jeg føler allerede, at jeg er kommet langt i min udvikling. Jeg er kun 20 år, men jeg føler, at jeg har fået noget rutine, som gør, at jeg ikke laver nogle af de fejl, som andre 20-årige keepere gør. Jeg har fået nogle spidse albuer af at spille en del seniorkampe, og jeg kan allerede nu tage ansvar, så jeg føler, jeg er godt på vej, siger Marcus Bundgaard.

I første omgang gælder det altså Vendsyssel FF, men på sigt er det noget helt andet, der spøger i Marcus Bundgaards univers af drømme og målsætninger.

- På sigt vil jeg gerne spille Superliga eller komme til udlandet. Jeg drømmer i det hele taget bare om at komme til at få store oplevelser ud af at spille fodbold, siger Marcus Bundgaard Sørensen, der sammen med Vendsyssel FF skal spille pokalkamp onsdag mod VSK Aarhus.