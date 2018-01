Ung målmand eneste nye ansigt

AALBORG: Fredag kalder Morten Wieghorst igen til træning i superligaklubben AaB. Det bliver umiddelbart kun med ét nyt ansigt i truppen, og det er ikke en spiller, der er tiltænkt en rolle på førsteholdet.

Den 17-årige amerikanske målmand Haris Dzafic dukker op, men det gør sportsdirektør Allan Gaarde ikke et stort nummer ud af.

- Jeg vil kalde det en gæstevisit. Da Jakob Rinne er væk med det svenske ligalandshold, er det et fint tidspunkt at se amerikaneren an. Hvis vi på et tidspunkt beslutter os for at satse på ham, så vil det i første omgang være omkring U19-holdet, forklarer han.

I det hele taget satser Allan Gaarde ikke på, at der kommer til at ske ret meget på transferfronten i januar.

- Vi er enige med Marco Meilinger om, at det vil være tilfredsstillende for begge parter, hvis vi kan finde en god ny klub til ham. Men ellers er jeg godt tilfreds med truppen og tror på, at vi kommer til at blive endnu stærkere, end de vi sluttede efteråret, siger AaB-direktøren.