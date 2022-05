Ung målmands storspil overrasker ikke AaB: - Sådan skal han spille hver gang

FODBOLD:AaB's Theo Sander har en stor aktie i, at det danske U17-landshold torsdag skal spille kvartfinale mod Serbien ved EM i Israel.

Målmanden var bedste mand, da det danske hold mandag sikrede sig avancementet ved overraskende at besejre Portugal med 3-1 i den sidste kamp i gruppespillet, men niveauet kommer ikke bag på 17-årige Sanders arbejdsgiver.

- Det gør det ikke, for vi ser ham jo hver dag, og var Jacob Rinne blevet skadet her i foråret, havde vi også været helt trygge ved at sende ham i kamp i Superligaen.

- Vi er ikke overraskede over det niveau, Theo viste mod Portugal, for det er det niveau, han har, og det skal han spille på hver gang, siger AaB's sportschef, Inge André Olsen.

Da det tirsdag blev definitivt, at Jacob Rinne forlader AaB efter denne sæson, betød det samtidig også, at Theo Sander i øjeblikket er den eneste målmand, der er på kontrakt i klubben fra 1. juli, og trods sine 17 år er Theo Sander også i spil til at blive førstemålmand i den kommende sæson.

- Det vil han være. Som på alle andre positioner vil der være konkurrence om pladsen, og den bedste mand kommer til at spille. Vi kommer ikke til at ekskludere ham, fordi han er 17 år, siger Inge André Olsen.

Under alle omstændigheder er AaB dog blevet sendt på målmandsjagt af, at Andreas Hansen blev solgt til FC Nordsjælland, og at Jacob Rinne har valgt at søge nye græsgange.

- Vi er langt i den proces, men der mangler de sidste detaljer, som ikke kun vi er herrer over, så det er svært at sige, hvornår vi har noget på plads. Vi har nogle målmænd, der gerne vil til AaB, så lige nu er det mere en sag mellem klub og klub, siger Inge André Olsen.

Men AaB's kommende målmand får altså formentlig ikke nogen sikkerhed for, at han bliver førstemålmand i klubben.

- Theo er 17 år, så det er nok svært at se, at vi kommer til at hente en yngre målmand end ham. Det bliver en spiller med mere erfaring, men som sagt skal vi have to gode målmænd, der udvikler sig hver dag, siger Inge André Olsen.

Mens Jacob Rinne sagde farvel tirsdag, fortalte AaB onsdag, at man har ophævet aftalen med backen Casper Gedsted, der synes, at vejen til spilletid er for lang.

- Casper har sammen med sin agent haft et stærkt ønske om at ophæve aftalen, og det så vi som en fornuftig løsning, fordi vi har en spiller som Anders Noshe, der er fire år yngre. Nu laver vi en nemmere vej for ham, selv om han stadig har mange ting, han skal udvikle og et stort arbejde foran sig.

- Vi får også Oliver Klitten tilbage fra Hobro, og han får chancen for at byde sig til, siger Inge André Olsen, der dog heller ikke udelukker, at AaB forstærker sig på højre back i løbet af sommerens transfervindue.

- Det må tiden vise. Vi arbejder med flere forskellige positioner, så der er nogle ting, vi skal have set an først, men vi har først og fremmest ophævet aftalen med Casper, fordi han har haft et stærkt ønske om det, siger Inge André Olsen.