Ung midtbanespiller skal brillere for AaB igen: Se opstillingen til kampen mod FC Midtjylland

FODBOLD:Der er store mangler på begge sider, når AaB lørdag gæster FC Midtjylland i Herning.

AaB er uden midtbanespillerne Pedro Ferreira og Oscar Hiljemark samt forsvarsspilleren Mathias Ross og angriberen Tim Prica.

Men også de forsvarende danske mestre må undvære store profiler i form af den skadede Evander og den coronaramte Jens Lys Cajuste.

For AaB betyder det, at holdet skal stille med en helt ny midtbane, og her er valget faldet på norske Iver Fossum og unge Malthe Højholt, der gjorde det glimrende, da AaB vandt med 2-1 i Herning i den sidste kamp i Mesterskabsspillet.

Træner Peter Feher har valgt disse 11 spillere.

I dag gælder det FC Midtjylland på udebane. Her er startopstillingen 👇



📺 Kampen kan du fange på TV3 Sport#FCMAaB #sldk #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/X8yQZeDnsH — AaB (@aabsportdk) November 28, 2020

På den modsatte bænk har Brian Priske valgt denne startformation:

📋 START-XI



En time til kampstart på MCH Arena ✊#FCMAaB | #sldk — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) November 28, 2020

Kampen kan følges i livebloggen herunder: