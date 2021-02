Ung Mors-Thy-spiller har grebet chancen: - Det er gået meget hurtigt

HÅNDBOLD:Det så længe ud til at blive en komfortabel sejr for Mors-Thy Håndbold, da holdet torsdag havde besøg af SønderjyskE i HTH Herreligaen.

Nordvestjyderne kunne således gå til pause med en føring på 13-8, men efter pausen gik alt galt for hjemmeholdet, der endte med at tabe kampen med tre mål.

- Det helt store spørgsmål er, hvad der gik galt. Det ved vi ikke engang selv. Vi spillede så god en første halvleg, men at vi leverede så jammerlig en indsats i anden halvleg. Det kan vi ikke være tilfredse med.

- Vi brændte et par chancer i starten af anden halvleg, og så fik SønderjyskE momentum derfra, og det kom vi aldrig ud af, siger Frederik Tilsted.

Den 20-årige venstre back blev rykket permanent op på seniorholdet frem mod denne sæson. Foto Lars Pauli

Marcus Midtgaard, der før denne sæson blev rykket op på førsteholdet, havde også svært ved at svare på, hvad der gik galt.

- Vi stod ikke imod den fysik, som SønderjyskE kom ud med. Hverken i vores forsvar eller angreb.

- Vi blev paniske, da de nærmede sig, og så endte det til sidst i rent kaos, siger den 20-årige bagspiller.

Frederik Tilsted er imponeret over, hvordan Marcus Midtgaard har udviklet sig det seneste år. Foto Lars Pauli

Mors-Thy har stadig en erklæret ambition om at komme i slutspillet, men det ser efterhånden svært ud at realisere det mål. Holdet har fire point op til Kolding på ottendepladsen, der samtidig har spillet en kamp mindre.

- Hver gang vi smider point, så kommer slutspillet længere og længere væk, men så længe der er en matematisk mulighed for det, så tror vi selvfølgelig på det, siger Marcus Midtgaard.

Bagspilleren fik debut for Mors-Thy i seneste sæson, hvor det blev til fire kampe i ligaen. Men i denne sæson har han for alvor fået sin ilddåb i den bedste håndboldrække, hvor det er blevet til 11 kampe og 15 mål.

- Jeg er utrolig glad for den spilletid, jeg har fået. Det er en fantastisk gruppe af drenge og en god trænerstab, hvor jeg ser gode muligheder for, at jeg kan udvikle mig yderligere. Så personligt har det været et godt år for mig, siger han.

Mors-Thy - SønderjyskE 22-25 Stillinger undervejs: 2-1, 5-2, 9-4, 11-5, (13-8), 16-12, 17-15, 19-18, 21-22 Mål Mors-Thy: Erik Toft 6, Emil Bergholt 4, Tim Sørensen 3, Frederik Tilsted 2, Jonas Gade 2, Allan Toft 1, Bjarke Christensen 1, Jacob Hesselund 1, Marcus Midtgaard 1, Jacob Mikkel Hansen 1 Topscorere SønderjyskE: Tobias Møller 5 Udvisninger: Mors-Thy 6x2 minutter, SønderjyskE 2x2 minutter VIS MERE

Mors-Thy viste også tidligt i denne sæson, at de har tillid til, at Marcus Midtgaard med tiden kan udvikle sig til en vigtig spiller for holdet. Klubben forlængede allerede kontrakten, der stod til at udløbe til sommer, med venstrebacken i september, så den nu løber til sommeren 2024.

- Det er gået meget hurtigere, end jeg turde håbe på. Så det er stort, at jeg allerede i de her afgørende kampe får nogle minutter.

Frederik Tilsted er også imponeret over, hvordan Marcus Midtgaard har grebet chancen i sin første sæson.

- Han har virkelig udviklet sig meget. Han har taget ansvar og bidraget godt i de perioder, hvor vi har været hårdt ramt af skader. Han besidder en masse kvaliteter, og det bliver spændende at se, hvad han kan drive det til, siger Tilsted.