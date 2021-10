Ung nordjyde sluttede sæsonen med stort resultat

MOTORSPORT:Den unge nordjyske racerkører Valdemar Eriksen sluttede med et flot resultat i sæsonens sidste løb i GT World Challenge Endurance Series.

18-årige Eriksen fra Nibe sikrede sig sammen med holdkammeraterne Frank Bird (England) og Ryuichiro Tomita (Japan) andenpladsen i Silver Cup på Circuit De Cataluyna i Barcelona.

Weekendens løb var kun Valdemar Eriksens fjerde i GT World Challenge Endurance Series.

- Grundet de finansielle rammer, jeg nu har at operere indenfor, kører jeg mindre end halvdelen af mine teamkammerater og mange andre i feltet, og derudover er jeg den yngste og mest uerfarne. Jeg vidste, det var en læresæson, og jeg har fortsat meget at lære – specielt i tidtagningen, hvor jeg stadig mangler at kunne hive det sidste ud af dækkene, når de er nye.

- Jeg havde kun turdet drømme om en podieplads i toppen af international motorsport i mit kun fjerde løb, selvom vi også var meget tæt på med en P4 i mit debutløb på Monza, siger Valdemar Eriksen i en pressemeddelelse.

Dermed har Valdemar Eriksen fået en god start hos belgiske Team WRT, som han skiftede til før denne sæson.

- Jeg er så taknemmelig for endelig at få lov til at køre for et topteam. Sidste år skulle jeg have vundet det spanske F4-mesterskab. Jeg havde farten til det, når bilen kørte som den skulle, som jeg også viste med sejren på Jerez, men omgivelserne var bare ikke til det. Nu er jeg et sted, der kan og vil, og jeg kan lære og vokse med dem de næste mange år, siger Valdemar Eriksen.

I weekenden runder Valdemar Eriksen sæsonen af med sidste afdeling af Danish Endurance Championship på Padborg Park, men den unge nordjyde er allerede sikker på at vinde det danske mesterskab.