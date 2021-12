Ung Pirates-keeper lærer af modgangen: - Dem tager jeg næste kamp

ISHOCKEY:Aalborg Pirates manglede fortsat førstemålmand George Sørensen, da nordjyderne fredag tabte til SønderjyskE. Dermed var Frederik Søgaard igen i målet for hjemmeholdet i Sparekassen Danmark Arena.

Efter fire kampe for piraterne led han til gengæld sit første nederlag - og fik dermed sine første lærepenge med fra måltjansen på førsteholdet.

- Det kan jeg lære meget af. Det er tre mål, som jeg skal hjem og kigge på, og så tager jeg dem næste kamp, lyder det fra Søgaard.

- Jeg har haft en god følelse og præsteret okay. Men et nederlag skal ikke stoppe det nu. Jeg skal bare arbejde videre, og så skal der nok komme flere sejre. Jeg føler, at jeg gør, hvad jeg kan til alle kampe og giver mig selv 110 procent, siger han.

Cheftræner Garth Murray er ligeledes tilfreds med den unge målmands præstation gennem de fire kampe på isen.

- "Freddie" har gjort det godt og grebet chancen, når han har spillet. Ham og George presser hinanden godt. Når Freddie er på toppen af sit spil, er han en af ligaens bedste, så han skal bare blive ved, siger han.

- George har erfaringen fra at have været med i flere år, og Freddie prøver jo at bryde igennem. Men det er en svær position at slå igennem på.. Men han har en masse værktøjer og talenter. Nu skal han bare arbejde videre.

Den 20-årige målmand skal altså slå George Sørensen af pinden for at blive en mere permanent plads i Pirates-buret. Men den erfarne keeper forlængede fredag yderligere et år med klubben, og dermed er der lagt op til mere konkurrence mellem de to.

- Det er en fin konkurrence mellem os, hvor George er den erfarne, og jeg er lærlingen. Vi hjælper hinanden. Vi er et team og rigtig gode venner, så der er et fint samarbejde, siger han.

George Sørensen kæmper med en knæskæde og har dermed været væk fra isen på det seneste.

Frederik Søgaard kom til Aalborg Pirates fra Herning forud for indeværende sæson. Her erstattede han den erfarne reservekeeper Jesper Wulff.