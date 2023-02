Ung racerkører bryder igennem: Malthe skal køre Le Mans

SENNELS: Når 100 års-jubilæumsløbet på den legendariske Le Mans-bane løber af stablen den 10. juni, får 19-årige Malthe Jakobsen fra Sennels sin drømmedebut i LMP2-klassen.

Det er hans faste arbejdsgiver, schweiziske Cool Racing, som har placeret ham i deres bil sammen med den firedobbelte Le Mans-vinder, Nicolas Lapierre, og teamejer Alexandre Coigny. Muligheden kom i stand efter Malthe Jakobsen sammen med Cool Racing vandt European Le Mans Series i 2022 og dermed sikrede teamet en startplads i løbet.

- Det er jo én af de helt store drømme, som går i opfyldelse nu. At se frem til at køre det største racerløb - i LMP2-klassen - som 19-årig havde jeg ikke forestillet mig, da jeg vandt det danske Formel 4-mesterskab for tre et halvt år siden, fortæller Malthe Jakobsen, som siden har bevæget sig fremad med raketfart.

Debuten i årets 24 timers Le Mans bliver ikke Malthes første 24 timers-løb, og han har også tre gange tidligere deltaget i opvarmningsløb på banen. Alligevel er thyboen ydmyg over den opgave, som ligger foran ham:

- Jeg kender banen og bilen, men det bliver noget helt andet at være med i den ægte vare. Det kommer til at kræve en masse fokus og forberedelse, men der er god tid til at blive klar til udfordringen, og jeg har en rigtig god læremester i Nico (Nicolas Lapierre, red.) siger Malthe Jakobsen, der heller ikke er i tvivl om, hvordan det er blevet muligt for ham at få sin Le Mans-debut.

- De sidste mange sæsoner har jeg oplevet en flot opbakning fra hele min hjemegn i Thy. Både små og store virksomheder har støttet mit projekt og troet på at det kunne lade sig gøre, og til juni kan vi krydse et af de største mål af listen. Det er jeg stolt og enormt taknemmelig over.

Le Mans-ugen bliver sparket i gang søndag den 4. juni, hvor den officielle testdag bliver kørt på banen. Herefter går det løs med medie- og PR-opgaver inden løbsweekenden officielt starter med træning på banen onsdag den 7. juni.