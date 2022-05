Ung spiller stopper i AaB før den nye sæson

FODBOLD: Casper Gedsted, der som 13-årig kom til AaB fra partnerklubben Farsø/Ullits I.K. blev for et år siden rykket op fra AaB Akademiet til Superligatruppen, stopper før den nye sæson begynder.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

- Vi lavede sidste år en lang aftale med Casper, fordi vi så og stadig ser et potentiale i ham, ligesom vi eksempelvis gør med Anders Noshe på samme position. Han har imidlertid udtrykt utålmodighed i forhold til mere spilletid, hvilket vi ikke kan love, og derfor er vi blevet enige om, at den bedste løsning lige nu er at ophæve aftalen, forklarer AaB’s sportschef Inge André Olsen.

Hovedpersonen selv oplyser, at det er vemodigt at sige farvel til klubben.



- Vejen til fast spilletid har imidlertid været lidt for lang, så jeg har ikke fået så mange minutter, som jeg havde håbet. Og hvis jeg skal fortsætte min udvikling, synes jeg, det er vigtigt at få mere seniorerfaring og mere fast spilletid, hvorfor jeg nu går efter at finde et sted, hvor jeg kan få fast spilletid på højest mulige niveau, og så kan jeg sagtens forestille mig på et tidspunkt i en stærkere udgave af mig selv at vende tilbage til AaB, lyder det fra Casper Gedsted.

Casper Gedsted står noteret for syv officielle kampe AaB.