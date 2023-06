Ung vendelbo kan gå i fodsporene på Messi og Mbappé

HJØRRING:- Det kan slet ikke passe.

Det var 19-årige Marcus Baggesens første tanke, da hans storebror fortalte ham, at han er nomineret til prisen "Golden Boy", der er en af fodboldens største hædersbevisninger.

Den italienske sportsavis Tuttosport kårer hvert år det størst fodboldtalent i Europa. I den proces nomineres der hver sommer 100 talentfulde spillere under 21 år. De 100 navne blev offentliggjort tirsdag.

Her figurerede 19-årige Marcus Baggesens navn side om side med nogle store stjerner. Eksempelvis Jude Bellingham, der lige er skiftet til Real Madrid for en pris over en milliard kroner.

Meldingen om pladsen i det fornemme selskab blev modtaget med lettere vantro, og det forstår man godt, når der kastes et hurtigt blik på tidligere vindere.

Spillere som Lionel Messi, Kylian Mbappé og Erling Haaland har alle vundet Golden Boy-prisen, og alene det at komme på listen over de 100 nominerede spillere er stort.

- Det havde jeg ikke regnet med. Jeg havde ikke lige set den her komme, konstaterer Marcus Baggesen.

I år har Danmark historisk mange spillere med på listen. Det bedste bud på en dansk topplacering er Rasmus Højlund, men Marcus Baggesen har fundet vej til samme liste, efter et forrygende forår i svenske Norrköping.

- Det her er kæmpestort. Det er et kæmpe skulderklap at blive nævnt i det selskab, og det er lidt vildt at tænke på, at jeg bliver betragtet som en af de bedste på min årgang, siger Marcus Baggesen, der lige nu nyder de sidste timer af sin sommerferie hjemme hos familien i Hjørring. Onsdag sætter han atter kursen mod Sverige, hvor der snart venter flere turneringskampe.

Marcus Baggesen tog i vinterens transfervindue skridtet fra reserve i Silkeborg IF til nu at være fast mand hos Norrköping.

- Jeg har taget nogle kæmpemæssige skridt i min udvikling, men jeg har hele tiden bare forsøgt at køre på, og selvom det har været et stort spring, så er det gået godt, siger Marcus Baggesen.

Det er blevet til masser af spilletid, hvilket blandt andet har kastet tre oplæg til mål af sig fra den unge vendelbo.

- Jeg er selv overrasket over, at jeg bare er gået ind og været med på det her niveau. Jeg har fået en træner i Glen Riddersholm, der har troet på mig fra første dag, og det har været vigtigt, siger Marcus Baggesen.

Venstrebacken er om nogen beviset på, at der findes mange veje til at nå drømmen om at blive professionel fodboldspiller. Inden konfirmationsalderen blev han fravalgt af AaB og returnerede til bardomsklubben i Hjørring. Han trænede hårdt og endte med at få chancen i Silkeborg, inden turen gik til Sverige i januar.

Han trives i klubben, og næste skridt er hverken ambitioner om et klubskifte eller noget i den stil. Det er slet og ret et ønske om at blive bedre.

- Jeg har stadig meget, jeg skal udvikle som fodboldspiller, og så må vi se, hvad det kan blive til på sigt. Jeg har da en stille drøm om at komme i betragtning til U21-landsholdet, siger Marcs Baggesen.

Til december afsløres det, hvem der er årets Golden Boy. Årets favoritter er Jamal Musiala fra Bayern München, Jude Bellingham fra Real Madrid og Pablo Gavi fra FC Barcelona.