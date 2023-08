Ung vendelbo sendte et klart signal til AaB

Da AaB tirsdag legede sig videre i pokalturneringen i fodbold havde én spiller sin første officielle optræden på en fodboldbane i 2023.

Efter et langt skadesforløb og flere tilbagefald fik Jeppe Pedersen endelig lov til at slippe sine kræfter løs mod jyllandsserieholdet Egen UI.

Den 22-årige midtbanespiller startede på banen i det sønderjyske og her både scorede og assisterede til en Tim Prica-scoring, da AaB vandt opgøret hele 8-0.

- Jeg har brug for at få nogle minutter i benene og få noget kampform tilbage, så det var helt perfekt at få lov at spille den her kamp og få en rolle i sejren.

- Jeg skal stadig have bygget lidt på formen hele vejen rundt, men tingene skrider heldigvis fint fremad for mig nu, forklarer Jeppe Pedersen.

Han var ét af otte nye navne i AaB's startopstilling i forhold til holdets seneste kamp i 1. division, men de mange udskiftninger til trods, dominerede aalborgenserne massivt.

Jeppe Pedersen har ikke spillet en eneste træningskamp denne sommer, så han blev kastet direkte for løverne i tirsdagens pokalkamp. Foto: Bente Poder

- Kvaliteten hos Egen var måske ikke den højeste, men man har før set i de her pokalkampe, at de mindre hold kan få deres modstander til at falde i kvalitet. Der synes jeg, at vi gjorde vores arbejde solidt, og så har vores næstbedste spillere også så stor kvalitet, at vi er et par niveauer bedre end dem, forklarer Jeppe Pedersen.

I 2. runde af pokalturneringen venter der AaB ny beskeden modstand, når de til september tørner sammen med Vejlby-Risskov fra Danmarksserien. Det bliver en ny mulighed for Jeppe Pedersen til at vise sig frem.

- Det er dog klart, at jeg også gerne vil spille kampe i 1. division, men det kræver, at jeg bliver ved med at arbejde hårdt på træningsbanen og forbedrer mig, siger Jeppe Pedersen, der har otte superligakampe på sit CV.

Midtbanespilleren har kontrakt med AaB til sommeren 2025, men han har tidligere været udlejet til både Skive og Vendsyssel FF. En gentagelse ligger dog ikke i kortene.

- Forhåbentlig spiller jeg stadig i AaB, når transfervinduet lukker 1. september. Det er i hvert fald min klare plan, fastslår Jeppe Pedersen.