Ung VFF-keeper er atter flyvende: - Vi kan sagtens rykke op

VRÅ:Det er i modgang, at man ser en persons sande karakter. Med baggrund i den antagelse har der i den grad været belæg for at teste Vendsyssel FF-keeper Marcus Bundgaards karakterstyrke i de seneste par kampe.

Først kostede han mere eller mindre sejren i en træningskamp mod AaB, og dernæst var han i den grad impliceret i Hobros scoringer, da forårspremieren blev tabt 1-3. Siden er Marcus Bundgaard dog vendt tilbage til sit normale jeg, hvilket vil sige, at niveauet har været stabilt i de seneste to kampe.

- Det har været meget vigtigt med de præstationer. Der er ingen tvivl om, at når man, som jeg gjorde, kostede point, vil du gerne ud at revanchere dig og vise, at det ikke er dit niveau, siger Marcus Bundgaard, der er glad for de præstationer, han har leveret.

- Det er gået godt. Jeg fik det her clean sheet mod Næstved, og jeg spillede en god kamp mod Vejle, så det er jeg rigtig glad for. Det kan være lidt ligegyldigt med min præstation i Vejle, for det var først og fremmest pointene, som det handlede om i den kamp, siger Marcus Bundgaard, der havde flere fine indgreb i søndagens udekamp mod Vejle.

Her tabte Vendsyssel FF 0-1 og mistede et vigtigt skridt i kampen om at nå målstregen på en af de to oprykningsgivende pladser. Lige nu er der syv point op til Hvidovre, mens Vejle ligner en oprykker med hele 11 point ned til Vendsyssel FF på tredjepladsen.

- Jeg er ikke så bekymret over afstanden op til Hvidovre og Vejle, for vi har begge hold to gange i oprykningsspillet, og vi har en ekstra kamp mod Hvidovre i grundspillet, så vi kan sagtens rykke op, siger Vendsyssel-keeperen.

Vendsyssel møder Sønderjyske hjemme på søndag, inden man skal en tur til Hvidovre i den sidste grundspilkamp.