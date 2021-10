Unge AaB'ere er langt fra toppen: - Vi er nødt til at stole på den proces, der er gang i

FODBOLD:AaB er for tiden med i toppen af tabellen, når det gælder Superligaen, men billedet er noget anderledes i landets bedste rækker for unge spillere.

I U15, U17 og U19-ligaen har nordjyderne tidligere været blandt de dominerende klubber, men aktuelt skal man ned i den mindre sjove del af tabellerne for at finde AaB. De tre U-hold har inden weekendens runde sammenlagt spillet 22 kampe og blot hentet fem sejre. Den resultatmæssige deroute kan virke som lidt af et paradoks, da AaB de senere år har sat yderligere fokus på netop talentudvikling og har en ambition om at blive Skandinaviens førende fodboldakademi.

Snuden i sporet

Som fodboldchef er Søren Krogh en af de ansvarlige for, at AaB's talentudvikling kører på det rette spor. Han erkender, at de mange nederlag og den aktuelle afstand til klubber som blandt andre FC Midtjylland, FC København og Brøndby selvsagt har en betydning for det daglige arbejde i AaB.

- Det er en præmis, for alt det vi laver, at vi vil vinde, og derfor er vi selvfølgelig påvirket af at tabe kampe. Men vi holder snuden i sporet, og vi holder os til det trælse ord "proces". Vi er godt klar over, at vi er ved at bygge noget op nu, og vil man have resultater, skal man nok vente lidt med det. De analyser der er lavet med hensyn til implementering af spillestil, træningsmetodik osv. viser, at det tager op til syv år, før det har sat sig, konstaterer Søren Krogh i den nyeste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten.

Fokus væk fra følelser

Han erkender, at det umiddelbart godt kan klinge hult, at AaB arbejder med de rigtige ting, når der ses udelukkende på resultater, og at der fra omverdenen selvsagt er fokus på, at klubbens ungdomshold anno 2021 taber mere, end de vinder.

- Men vi arbejder rigtigt, og det vil vi hellere tale ud fra i stedet for at have fokus på resultaterne. Når det gælder resultater, kommer det meget hurtigt til at handle om følelser, For eksempel at det var for dårligt, at vi tabte til SønderjyskE, som vi ellers aldrig plejer at tabe til. Det skal vi om på bagsiden af og om fem år, slår vi SønderjyskE hver gang med alle tre hold. Vi er nødt til at stole på den proces, vi har gang i, og vi er her for at vinde, for vi er vindere allesammen, lyder det fra Søren Krogh.

Rekruttering i hele landet

Når det er sagt, er der dog ikke nogen tvivl om, hvad den overordnede præmis er for AaB's akademi. Der skal udvikles salgbare talenter med unikke spidskompetencer. Det er historierne om millionsalg af unge nordjyder der huskes, og ikke hvor mange medaljer eller hvilke medaljer, der er blevet hentet i U-ligaerne. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at det ene som regel følger det andet. Jo flere store talenter, jo bedre bliver resultaterne, og derfor er de aktuelle placeringer for AaB's ungdomshold også et udtryk for, at talentmassen i Nordjylland har været større, end den er pt.

- Derfor er vi også blevet mere aktive i forhold til rekruttering fra andre steder i landet end Nordjylland. I den sammenhæng er vi nødt til at være pragmatiske. Hvis vi ikke har det, bliver vi nødt til at finde det, siger Søren Krogh.

Søren Krogh(Tv.) sammen med en af de unge spillere der er blevet hentet udefra. Anosike Ementa kom til AaB fra Helsingør.

Et spørgsmål om penge

Han mener, at AaB i den sammenhæng har gode kort på hånden i konkurrencen med andre klubber i kraft af nordjydernes historik og renomme. Når det gælder de millioner, der bliver investeret i talentsektoren, er det en anden sag. Her overtrumfes AaB af klubber som FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

- Vi er bevidste om, hvad der bliver brugt af penge, og vi har en god dialog med bestyrelse osv. om hvilke initiativer og hvilket set-up, der skal til for os. For det går stærkt, og der bliver oprustet grundigt rundt omkring, siger Søren Krogh, som ikke er i tvivl om, hvad et par ekstra millioner til AaB-akademiet skulle bruges til.

- Vi skulle optimere faciliteterne og øge bemandingen omkring holdene, så vores bedste spillere kan få den opmærksomhed, og den behandling der skal til for, at de kan toppræstere og komme videre i systemet.

Du kan høre mere om Søren Kroghs knap to år i AaB og klubbens talentarbejde i den nyeste udgave af Ripodsten. Podcasten kan findes på nordjyske.dk/lyt, og hvor du ellers henter dine podcasts.