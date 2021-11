Unge AaB'ere formøblede føring og tabte målfest

FODBOLD:AaB løb lørdag ind i sæsonens sjette nederlag i U19 Ligaen, da hjemmekampen mod Esbjerg blev tabt 3-4.

Nederlaget betyder, at AaB blev overhalet af lørdagens modstandere og nu er næstsidst. AaB står noteret for 7 point efter 11 runder, og kun Horsens er dårligere placeret med et enkelt point færre.

AaB kom ellers på sejrskurs i løbet af den første halve time, da først Sebastian Stahlfest og siden Oliver Alexander Henriksen bragte hjemmeholdet foran 2-0.

Malthe Boy Kristensen fik reduceret otte minutter før pausen, og tre minutter inde i anden halvleg udlignede Ebbe Jørgensen til 2-2.

AaB tog en ny føring efter 59 minutters spil ved Remy Osagie, men Mads Borchers udlignede efter 66 minutters spil, og samme Borchers blev også matchvinder tre minutter før tid.

AaB’s startopstilling talte blandt andre Theo Sander, Vladimir Prijovic og topscorer Oliver Ross.

