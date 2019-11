Unge Fortuna Hjørring leverede varen på ny

FODBOLD:Fortuna Hjørring kan gøre status over et perfekt efterår, da klubben lørdag kvalificerede sig til pokalsemifinalen med en sikker hjemmesejr på 3-1 over VSK Aarhus - holdet sikrede sig sidste weekend at have maksimumpoint med over i Kvindeligaens slutspil.

- Vi kan ikke tillade os at klage over efteråret, når det ender på den måde. Og det er endnu mere imponerende med så lidt, vi har kunnet træne sammen på grund af mange kampe, siger træner Cariie Kveton.

Kampfakta Mål: 1-0 Caroline Møller (15. minut), 2-0 Emma Snerle (23. minut), 2-1 Jannie Thomsen (49. minut). 3-1 Emma Snerle (50. minut). VIS MERE

- En spiller påpegede i den forgangne uge for mig, at det er flot, at alle de unge har leveret, men at det næsten er endnu mere imponerende, at dem, der var unge sidste år, nu har leveret som mere bærende spillere og ledere, siger hun.

Kampen mod VSK var endnu en kamp, hvor træneren kunne se mange af sine unge spillere i aktion.

- VI startede ikke godt. Det første kvarter fandt vi aldrig vores flow, men derefter fik vi ro på tingene, da vi kom foran. I starten af anden halvleg får de lagt lidt pres på os igen. Men vi fokusrer på at hente sejren, og nu er vi klar til endnu en semifinale. Jeg er glad, lyder det fra træneren.