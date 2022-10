Unge Hobro-knægte vokser dag for dag

FODBOLD:18, 20 og 21 år. Det er alderen på de tre målscorere, som fredag aften nedlagde Vejle for Hobro IK.

En af dem var 20-årige Laurs Skjellerup, som både trak et rødt kort og scorede det første af de tre mål. Derefter udbyggede 21-årige Don Deedson og 19-årige Victor Bak føringen til en sikker sejr over topholdets ti mand.

Det letter cheftræner Martin Thomsen, som nu har fået sit hold over nedrykningsstregen i 1. division.

- Vi har haft brug for at mærke en sund ro. Vi skulle ikke hvile på laurbærene, men det var helt naturligt, at man i sidste sæson var en smule rystede, fordi vi var pressede. Sidste sæson gjorde, at vi trods en yngre trup har kløet på. Nogle af dem var med sidste sæson og har set, hvordan det skulle gøres, siger cheftræneren.

Dermed er der masser af unge knægte på Hobro-mandskabet, som vokser dag for dag.

- Det kan man mærke. Laurs har ikke spillet mange seniorkampe før, men han har været god på det seneste. Vi har brugt ham en form for targetman, og målet burde være hans signaturscoring fremadrettet. Det kan han virkelig og viste her. Masser af de unge gjorde det godt og er suppleret af nogle ældre og erfarne spillere med pondus og erfaring, siger Martin Thomsen.

Laurs Skjellerup er fra lokalområdet, men han tilbragte flere sæsoner i Randers, inden han vendte hjem til Hobro. Det glæder cheftræneren, som har tilbragt mange år i klubben og byen.

- Det er stilen, som vi gerne vil. Det motiverer mig som chef, at man kan klæde dem på, så de kan præstere. Det er en hårfin balance at bringe dem i spil. Men vi kan godt lide, når Hobro-drenge kommer tilbage og gør det godt. Det varmer lidt ekstra, siger han.

Skjellerup selv føler også en markant udvikling, mens han så småt tager hul på seniorkarrieren. Hans friløber mod Vejle-keeperen Nathan Trott blev fredag afgørende, da målmanden fik marchordre efter en uren tackling uden for feltet.

- Jeg kan mærke, at jeg bliver mere vant til den fysiske del af seniorfodbold. Vi har nogle mere erfarne spillere, som leder vejen for os. Det er dejligt, når det ikke går så godt, og det hele har været lidt hårdt, siger målscoreren.

- Det er virkelig en forløsning. Det var ikke en sejr, som vi havde regnet med. Det er en ubeskrivelig følelse, og jeg håber, at det er starten på mere, tilføjer han.

De seneste tre kampe er blevet til sejre over Fremad Amager og Vejle samt en remis mod Sønderjyske. Det bringer nordjyderne væk fra nedrykningspladserne og op på en ottendeplads.