Unge høge knækker koden inden slutspillet

FREDERIKSHAVN:Det var et voldsomt afbudsramt Frederikshavn White Hawks-hold, der var en tur i Herlev for at spille holdets tredjesidste grundspilskamp.

Det blev til en 3-2-sejr i Herlev. Det betyder, at Frederikshavn White Hawks med sejre i de sidste to grundspilkampe rent faktisk kan ende på sjettepladsen i grundspillet. Det er en markant bedre slutning på et grundspil, hvor der undervejs har været reel bekymring for, om Rødovre kunne skubbe White Hawks ud af kvartfinaleselskabet.

Fredagens sejr over Herlev var ikke blot vigtig i forhold til at slutte godt af i grundspillet. Den var også smådefinerende for den fornemmelse, som White Hawks-lejren kan tage med ind i slutspillet.

- Jeg er glad for, at vi vandt kampen, men jeg er mindst ligeså glad for, at vi så solide ud gennem hele kampen. Vi stod med en god og rolig fornemmelse ude i boksen. Vi kunne se, at vi havde styr på spillet. Alle spillere leverede flot og bød ind til holdet. Det er sådan noget, vi gerne vil have med ind i slutspillet, siger Pelle Hånberg.

White Hawks-træneren kunne til fredagens kamp i Herlev mønstre et hold med blot to udenlandske spillere på holdet. Skader og karantæner havde decimeret frederikshavnerholdet gevaldigt.

- Vi havde flere uprøvede kræfter med, men de gik alle ind og kørte flot på. Jeg kan ikke sætte en finger på arbejdsindsatsen. Den var virkelig god. Hvis vi kan finde den samme form for sammenhold og lyst til at ofre sig for sidemanden, så bliver det spændende at komme i gang med slutspillet, siger Pelle Hånberg.

Han er først og fremmest glad for, at Frederikshavn under alle omstændigheder kommer til at gå ind i slutspillet med en god fornemmelse.

- Det er vigtigt for os. Vi har ikke haft den nemmeste sæson. Der har været op- og nedture, men vi har fundet frem til noget, som vi kan se virker. Vi er ikke nemme at spille mod. Jeg er sådan set ligeglad med, om vi bliver seks, syv eller otte i grundspillet. Hovedsagen er, at vi har kvalificeret os sikkert til slutspillet. Det var der noget nervøsitet omkring inden sæsonen, siger Pelle Hånberg.

- Vi må se, hvem der venter os i kvartfinalen, men lige meget hvad, så glæder vi os, og uagtet hvem vi skal møde, så er det målet at komme i semifinalen, siger den svenske White Hawks-træner.

Frederikshavn mangler en enkelt kamp i grundspillet. Søndag eftermiddag spiller man hjemme mod Odense.