Unge kræfter skal ikke være en undskyldning i Thisted FC

FODBOLD:Thisted FC er i fuld gang med at forberede sig på anden halvdel af sæsonens strabadser i 2. division. En af forberedelserne var lørdagens træningskamp mod divisionskollegerne fra Jammerbugt FC.

Her vandt gæsterne fra Pandrup med 1-0 over thyboerne i en tæt træningskamp.

- Vi viste gode takter. Som træner får jeg en fornemmelse af, at de her unge gutter kan være med. Man tænkte ikke over deres alder. Vi kunne bruge krudt på at tænke taktiske elementer ud fra, hvad vi plejer at gøre, fortæller cheftræner Bo Thomsen.

Dermed satser han også på det eksisterende Thisted-hold, der er det næstyngste efter AB i den samlede 2. division.

- Det skal bygges op omkring den her stamme, som vi har haft det seneste år. Jeg er godt tilfreds med holdet. Vi har et jævnt udtryk i alle kampe og har ikke så mange udfald som før. Der er så meget erfaring og så mange kampe i det her hold, at vi skal tænke over, hvad vi kan gøre i stedet for at læne os op ad, at vi er et ungt hold. Der skal præsteres, tilføjer træneren.

Skal thyboerne suppleres forud for forårssæsonen, så handler det om at forstærke offensiven. Amerikanske Seyi Adekoya er blevet i sit hjemland og vender ikke tilbage til klubben, og dermed kan en ny angriber være tiltrængt.

- Vi mangler lidt på den position. Yao (Dieudonne, red.) gør det godt, men vi skal gerne have en eller to ind for at styrke konkurrencen. Ellers er jeg tilfreds med truppen. Vi kunne godt gå gennem vinduet uden at gøre en masse. Men nogle gange opstår der jo nogle spændende ting, siger Bo Thomsen.

I forhold til efteråret ser Thisted FC ud til at få Tobias Friis tilbage. Den unge spiller blev i fjor korsbåndsskadet efter et møde med Jammerbugt FC. Men lørdag var han således tilbage i aktion.

Det kan også være et vigtigt skridt mod ambitionen om at slutte blandt de bedste seks i 2. division - og dermed sikre en plads i den kommende 1. division i den nye, danske divisionsstruktur.

- Det er målet, og det skal vi spille for, lyder det stålfast fra cheftræner Bo Thomsen.

Bardhec Bytyqi blev den enlige målscorer i testkampen mellem Thisted FC og Jammerbugt FC.