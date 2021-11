Unge nordjyder har landsholdssucces

FODBOLD:I ly af det danske A-landsholds store succes er der også en række nordjyske talenter, der er i aktion på de yngre landsholds. Eksempelvis vendte Anders Noshe hjem fra de seneste U16-landsholdskampe med stor personlig succes i bagagen - måske vigtigst af alt en stor oplevelse rigere.

Det samme kan siges om to andre nordjyske fodboldtalenter, der i disse dage er med henholdsvis U18 og U19-landsholdet.

Oliver Ross, der er i denne landskampstermin ene om at repræsentere familien i rødt og hvidt, da storebror Mathias meldte afbud til U21-landsholdet ud fra et forsigtighedsprincip. Oliver Ross er dog clearet til at komme i landsholdsaktion, og den mulighed brugte han til at score sit første landskampsmål, hvilket var en stor oplevelse for AaB’s U19-angriber.

- Det var dejligt at få scoret på landsholdet. Jeg tror, det var et af de vigtigste mål, jeg har scoret. Det var mod en klassemodstander og så for landsholdet. Det er en perfekt måde at vise mig frem på, og det er også vigtigt for mig at jeg får vist, at jeg kan score på det her niveau, siger Oliver Ross, der har sparket bolde i nettet i en lind strøm for AaB i den hjemmelige ungdomsturnering.

- Sådan et mål betyder ekstra meget for mig, fordi det bliver scoret mod nogle af de bedste i verden på min årgang. Vi mødte Tyskland, hvor jeg spillede overfor en Dortmund-spiller, der havde fysikken med sig. Der kan jeg godt mærke, at det er noget lidt andet, jeg er oppe mod, når jeg sammenligner det med U19 hjemme i AaB, siger Oliver Ross.

Han er meget bevidst om, at erfaringerne fra landskampene skal tages med hjem og bruges positivt i AaB.

- Det giver noget, når jeg er afsted med landsholdet, og det er noget, jeg gerne vil tage med hjem og bruge på en konstruktiv måde i AaB. Både i forhold til min egen udvikling men også i forhold til mine holdkammeraters udvikling, siger Oliver Ross, der scorede til 2-0 for Danmark i en kamp, der endte 3-3.

Han håber på mere succes, når det danske U18-landshold atter møder Tyskland mandag.

Debut til Dietz

Hobros Frederik Dietz skrev et lille stykke fodboldhistorie, da han fredag var med til at vinde 3-0 over Georgien med det danske U19-landshold.

- Det har været en mega fed oplevelse. Det var virkelig stort, da jeg kom ind og fik min debut, siger Frederik Dietz, der blev skiftet ind med cirka 10 minutter tilbage af kampen.

Dermed fik han lov til at være med til at synge sejrssang, hvilket er en øvelse, han givet har savnet lidt hjemme i Hobro.

Frederik Dietz fik debut i rødt og hvidt for det danske U19-landshold. Foto: Kim Dahl Hansen

Med sin debut kan han nu prale af at have spillet for et af de stærkeste ungdomskuld i dansk fodbolds historie. Flere af spillerne er allerede rykket op omkring U21-landsholdet, men det har ikke været noget problem for Frederik Dietz at komme ind som den nye dreng i klassen.

- Det er klart, at de andre lige skulle se mig an til den første træning, men her er fodbold jo bare et fantastisk spil, for det handler jo bare om at præstere, og jeg vil sige, at de andre spillere har taget super godt mod mig, siger Hobro-spilleren, der godt kan mærke, at det går lidt stærkere på nogle områder.

- Teknisk er det et bedre niveau end hjemme i Hobro. Der er virkelig nogle spillere med her, som er dygtige. Det er et virkelig højt niveau, og på mange måder også et højere niveau, end det jeg er vant til. Den store forskel er, at seniorfodbold er lidt mere kynisk, hvor det her stadig er ungdomsfodbold på nogle måder, siger Frederik Dietz, der håber på mere spilletid, når det danske U19-landshold tirsdag møder Portugal.