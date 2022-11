Unge nordjyder viste vejen ved DM i boksning

VEJLE:Det blev juniorbokserne, der sørgede for nordjysk DM-guld, da den danske amatørelite indenfor boksning var samlet i Vejle.

William Watson fra AK Jyden blev dansk U17-mester i letvægt. Han mødte Emil Johansen fra Helsinge. Efter en hård og intens kamp kunne William Watson triumferende lade sig hylde som ny dansk U17-mester. Det var en præstation, der mest af alt understregede, at der er krummer i William Watson.

Det samme kan i den grad siges om Kouc Majuel Mayuom fra Pandrup Bokseklub. Han vandt nemlig sin DM-finale i weltervægt og er dermed ny dansk U19-mester i den klasse.

Helt så godt gik det ikke for de to lokale seniorboksere, der havde nået DM-finalerne. Frederik Lundgaard Jensen måtte se sig besejret i let weltervægt mod Abdallah Abou Arab fra Vollsmose Boxing. Der var tale om en ganske tæt fight, hvor Frederik Lundgaard undervejs tog en lidt tynd tælling.

Fjerde og sidste finaledeltager fra Nordjylland var Victor Trier Danielsen fra Pandrup Bokseklub. Han måtte ligeledes se sig besejret af Hamza Hussein fra Bispebjerg med dommerstemmerne 3-2.

- Jeg var faktisk lidt overrasket over, at det blev en splitafgørelse, for jeg var helt sikker på, at jeg havde tabt. Det gik slet ikke min vej i dag, siger Victor Trier Danielsen, da Nordjyske fanger den normalt så sejrsvante bokser.

Der er måske også en god forklaring på finalenederlaget. Victor Trier Danielsen boksede nemlig i en højere vægtklasse end normalt.

- Der var ingen modstandere i min normale vægtklasse, så jeg gik en vægtklasse op og boksede sværvægt. Normalt ville jeg bokse i cruiservægt, og det betød, at jeg nok var fire-fem kilo lettere end min modstander, siger Victor Trier Danielsen, der dog ikke ville have været nederlaget for uden.

- Det var fint at få den erfaring med, og nu ser jeg bare frem til nogle julestævner og Vikin Box Cup lige efter nytår, siger Victor Trier Danielsen.