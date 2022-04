Ungt stjernefrø imponerer i Aalborg: Kan også få en rolle på næste sæsons stjernehold

HÅNDBOLD:Betydningen var til at overse, da Aalborg Håndbold lørdag eftermiddag besejrede Ribe-Esbjerg med 33-29 i næstsidste spillerunde i HTH Herreligaens grundspil.

Uanset udfaldet var Aalborg Håndbold sikre på at slutte på andenpladsen og dermed få to point med over i slutspillet, og de nykårede pokalvindere brugte derfor også kampen til at ryste posen lidt.

Den unge bagspiller Victor Kløve måtte se til fra bænken i størstedelen af tiden, da Aalborg for en uge siden blev pokalmestre, men lørdag fik han masser af spilletid, og den brugte han godt med fire scoringer til følge.

- Det er den her måde, han præsenterer sig på hver dag til træning. Han kommer med en enorm power og en enorm tro på egne evner, men samtidig har han en god portion ydmyghed, så han bliver bare bedre og bedre, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

I denne sæson har Victor Kløve stået bag spillere som Felix Claar, Henrik Mølgaard, Aron Pálmarsson og Nikolaj Læsø i kampen for spilletid. I næste sæson kommer Mikkel Hansen også til, mens Sebastian Henneberg tilmed formentlig vender tilbage fra sin korsbåndsskade, men det betyder ikke, at der ikke er plads til unge Kløve.

- Tiden må vise, hvad der sker, men som udgangspunkt er Kløve her også i næste sæson, og som han præsenterer sig i øjeblikket, ser jeg ikke nogen grund til, at han ikke skal være en del af det her, siger Stefan Madsen.

Ligesom Victor Kløve fik den unge højre back Christian Termansen også masser af spilletid i lørdagens kamp, og derudover fik aalborgenserne også mulighed for at eksperimentere med et alternativ til det foretrukne 6-0-forsvar, da Felix Claar blev sendt frem som forreste mand i et 5-1-forsvar.

- Jeg er meget tilfreds med, hvordan det gik. Vi er stadig i en fase, hvor det ikke sidder helt i skabet endnu, og vi blev også lidt udfordret af, at de valgte at spille syv mod seks, men vi holdt fast i det, og det gjorde vi også, da det begyndte at blæse lidt til sidst. Vi gik planken ud, og det er jeg meget tilfreds med, at vi turde, selv om jeg også godt ved, at vi blev hjulpet af nogle store redninger til sidst, men det skal også til, siger Stefan Madsen.

Med sejren over Ribe-Esbjerg har Aalborg Håndbold nu vundet de første 16 kampe i 2022.

- Vi går altid efter at vinde hver kamp, og det betyder selvfølgelig noget at få forlænget den stime. Mange sagde, at den her kamp var ligegyldig, men den betød altså alverden for os i forhold til at holde fast i vores udtryk og få tanket selvtillid inden slutspillet, siger Stefan Madsen.

Inden slutspillet har Aalborg Håndbold en sidste grundspilskamp mod Skjern i næste weekend, mens holdet må vente en god måned endnu, inden der også venter to kvartfinaler i Champions League, hvor modstanderen med al sandsynlighed er ungarske Veszprem.

- Vi kan bruge den her periode på at få samlet lidt op på nogle af de spillere, der har døjet med noget, og samtidig kan vi også fylde lidt på i træningen, fordi der ikke er så mange kampe som tidligere på sæsonen. Det er en rigtig vigtig periode for os, konstaterer Stefan Madsen.